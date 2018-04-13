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Ученикам православной гимназии в Калининграде провели урок спасатели и полицейские
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Ученикам православной гимназии в Калининграде провели урок спасатели и полицейские 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Сотрудники полиции и МЧС провели урок безопасного поведения для учеников православной гимназии. Акция «Дети России» проходит по всей стране, а в этом году к полиции присоединились спасатели.
Дети узнали, что делать в случае опасности на живых примерах из служебной практики офицеров. Сначала небольшой теоретический курс, затем практика. Спасатели подогнали пожарную машину и разрешили всем желающим познакомиться с ее устройством и даже примерить на себя специальные огнезащитные костюмы.
Михаил Литовченко, мастер пожарный специализированной пожарной части СПСЧ:
— Стараюсь уберечь их от храбрости ненужной потому что часто мальчишки задают вопрос, мол стоит ли бежать, спасать.. Говорю, что, скорее всего, нет, чем да. Потому что может случиться хуже. Лучше показать, и приедут люди специально обученные.
Все были покорены кинологами, которые могут даже показать небольшой спектакль.
Кирилл Рязанцев, корреспондент:
— По сценарию я — мирно прогуливающийся гражданин, на которого сейчас будет совершенно нападение. Неизвестный отберет у меня сумку, после чего служебно-розыскная собака произведет задержание.
Евгений Гуртовой, инструктор центра кинологической службы:
— Наши четвероногие друзья. Пока их никто не заменил. Очень много газоанализаторов изобретено, но они массивные, не такие мобильные. Собаки нас очень выручают.
Больше всех вопросов задавал семиклассник Никита. Даже успевал записывать самое важное.
Никита Панченко, учащийся православной гимназии:
— Сегодня узнал достаточно много нового. Это даже больше, чем мы проходим на уроках ОБЖ. Нам дают обычно лекции, а тут нам практику показали. Показали, какие могут произойти случаи. Рассказали нам, что может произойти, как нужно действовать при этом.
В Калининграде в рамках акции «Дети России» провели три встречи: с учащимися школ №1, №3, №23. Следующий урок полицейские проведут в школе № 39.
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