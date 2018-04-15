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В гимназии Калининграда прошёл урок безопасности
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В гимназии Калининграда прошёл урок безопасности 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Масштабный урок безопасности прошёл в калининградской гимназии номер 1. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, инспекторы ГИБДД и пожарные рассказали школьникам о том, как не попасть в неприятную историю.
Сначала сотрудники МЧС провели для подростков лекцию по противопожарной безопасности. Огнеборцы рассказали о том, что надо делать, если, находясь в помещении, почувствовали запах дыма. Особый интерес у маленьких слушателей вызвала пожарная машина. Затем школьники перешли в большой зал. Там перед двумя сотнями ребят выступил инспектор по пропаганде ГИБДД. Старший лейтенант полиции Александр Портнов рассказал детям об основных мерах безопасности при переходе проезжих частей и о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения. Встреча прошла в форме доверительной беседы. Школьники не только слушали инспектора, но и задавали вопросы.
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