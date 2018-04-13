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Запахло весной: в Ростове зацвели деревья и цветы
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Запахло весной: в Ростове зацвели деревья и цветы 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня в Ростове царит не только календарная, но и самая настоящая весна. На городских улицах зацвели плодовые деревья и цветы. Фотокорреспондент 161.ru прогулялся по одной из самых красивых улиц города — Пушкинской и сделал яркие кадры, запечатлевшие момент пробуждения природы.
От цветущих деревьев просто невозможно оторвать взгляд
Раньше всего в донской столице зацветают абрикос и алыча. Затем распускаются почки вишневых и черешневых деревьев, а потом — яблоневых и грушевых.
Ярко-желтые цветы на деревьях украшают улицу Пушкинскую
Раньше всего расцветают абрикосы и алыча
На ростовских улицах появились первые одуванчики
На городских клумбах расцвели цветы
Улицу Пушкинскую украшают гиацинты
Розовые цветы отлично сочетаются с зеленой листвой
Каких только цветов сейчас не увидишь на улицах Ростова!
Деревья в Ростове вовсю цветут
Совсем скоро в Ростове можно будет полакомиться спелыми плодами
Горожане прогуливаются по цветущему Ростову
Деревья покрывают зеленью и расцветают
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