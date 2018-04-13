Запахло весной: в Ростове зацвели деревья и цветы

Сегодня в Ростове царит не только календарная, но и самая настоящая весна. На городских улицах зацвели плодовые деревья и цветы. Фотокорреспондент 161.ru прогулялся по одной из самых красивых улиц города — Пушкинской и сделал яркие кадры, запечатлевшие момент пробуждения природы.

От цветущих деревьев просто невозможно оторвать взгляд

Раньше всего в донской столице зацветают абрикос и алыча. Затем распускаются почки вишневых и черешневых деревьев, а потом — яблоневых и грушевых.

Ярко-желтые цветы на деревьях украшают улицу Пушкинскую

Раньше всего расцветают абрикосы и алыча

На ростовских улицах появились первые одуванчики

На городских клумбах расцвели цветы

Улицу Пушкинскую украшают гиацинты

Розовые цветы отлично сочетаются с зеленой листвой

Каких только цветов сейчас не увидишь на улицах Ростова!

Деревья в Ростове вовсю цветут

Совсем скоро в Ростове можно будет полакомиться спелыми плодами

Горожане прогуливаются по цветущему Ростову

Деревья покрывают зеленью и расцветают