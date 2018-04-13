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Фирменная социальная ярмарка «Ценопад» проходит в Ступине
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Фирменная социальная ярмарка «Ценопад» проходит в Ступине 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Социальная ярмарка «Ценопад» открылась в городском округе Ступино, она продлится до 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«Вчера в городском округе Ступино открылась фирменная социальная ярмарка Подмосковья «Ценопад». На ярмарке, которая пройдет с 12 по 15 апреля, организовано 37 торговых мест, из них 20 — продовольственные», — говорится в сообщении.
Производители и фермеры Московской области и соседних регионов представят большой выбор продуктов по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%.
Организаторы и посетители ярмарки знакомы с выражением «ценопадная» цена. Это означает, что на товар идет минимальная торговая наценка или реализация продукции происходит напрямую от производителя.
Участники «Ценопада» на этот раз предложат специальные цены на ряд консервированных продуктов, мороженую рыбу, хлебобулочные изделия, колбасные изделия, овощи, сухофрукты, чаи и травяные сборы, картофель, молочные продукты, сыры и сладости.
Помимо привычных товаров покупатели смогут также приобрести трикотаж, одежду из льна, гобелены, посуду, кожаные изделия, церковные принадлежности, сувенирную продукцию и многое другое.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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