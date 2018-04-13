Встреча с популярным писателем прошла в библиотеке №160

Онлайн-встреча с автором серии-бестселлера в жанре фэнтези «Часодеи» Натальей Щербой прошла в библиотеке №160 в четверг, 12 апреля.

Заместитель заведующей читальни Юлия Бабичева рассказала нашей редакции, что здесь планируют проводить встречи с самыми востребованными авторами. Также она рассказала о том, как выбирают писателей для встречи с читателями. Так, Наталья Щерба — один из самых популярных авторов в библиотеке.

«У нас есть список ребят, кто и за кем будет читать книги серии «Часодеи». Бывает, мы кого-то даже поторапливаем», — рассказала Юлия.

Онлайн-трансляция из библиотеки №160 была посвящена выходу новой книги «Шаги в пустоте» из другой серии «Лунастры» автора. Сама Наталья Щерба активно общается с читателями — отвечает на письма, проводит встречи с подростками, собирает творчество фанатов и очень гордится ими.

Писательница рассказала, что через рисунки читателей она всегда старается понять, как они воспринимают героев. Многие поклонники серии дарят ей не только рисунки, но и украшения, сделанные своими руками: «Они дарят мне украшения, а я все время в панике, что же подарить за такое чудесное украшение, и собираю в ответ вещи, конфеты», — поделилась эмоциями автор «Часодеев».

На встрече обсудили вопросы создания книг. Наталья рассказала о самом сложном периоде в творчестве: «Когда я писала цикл, был достаточно тяжелый период, потому что дети писали и советовали, многое хотели изменить. Например, были вопросы: почему вы убили этого героя? Или почему эти дружат, а эти не дружат? Было такое давление. Очень сильное. Но я как автор всегда старалась выслушать историю, потому что, если пойти на поводу у читателей, уже сама история пойдет не так, а будет казаться фальшивой. Очень важно довести историю до того финала, который просит сама история — такой писательский совет».

Книги Натальи читают не только дети и подростки, но и взрослые люди: «Самый взрослый читатель у меня — семидесяти двухлетний летний мужчина, который писал мне большое эссе-разбор на мою книгу. Он доктор наук, и разобрал „Часодеев“ с научной и психологической точки зрения», — поделилась писательница.

Во время диалога поднимался и другой важный вопрос — роль фантастики в жизни людей. Многие взрослые читатели считают, что фэнтези и фантастика — лишь уход от реальности.

«Мне нравятся слова Рея Брэдбери на этот счет: фантастика — это не уход от реальности, а хоровод вокруг этой реальности. Это возможность взглянуть на мир через волшебную призму», — заметила Наталья. — «Магию нужно искать в обычной жизни. В том числе, и с помощью книг».

Следующим гостем библиотеки станет детский писатель Антон Разумов, автор детских сказок про девочку Лилу. Он проведет литературные чтения с гостями и подготовит для них мастер-класс, тема которого пока остается загадкой. Встреча состоится в субботу, 21 апреля, в 12:00 в библиотеке №160.

Фото: личная страница писательницы ВКонтакте