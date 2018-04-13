10 способов применения марганцовки, о которых вы не догадывались

Марганцовка или перманганат калия — один из самых мощных антисептиков. Он подавляет деятельность большинства патогенных микроорганизмов. Бывалые садоводы давно знают, что это аптечное средство можно успешно применять не только для лечения собственных недугов, но и в дачном хозяйстве. А вот для тех, кто только начинает познавать азы садово-огородной науки, подобное открытие наверняка станет настоящей находкой.

Перманганат калия (марганцовка)

Несмотря на то что в последние годы порошок перманганата калия в аптеках стал подвергаться жесткому учету и теперь выдается в одни руки в ограниченном количестве, он остается вполне доступен для покупки и сегодня. К тому же этот препарат продается и в садоводческих магазинах по весьма привлекательной цене. Помимо своей невысокой стоимости, марганцовка оказывается очень экономична: для приготовления рабочих растворов берутся единичные граммы и даже миллиграммы. Поэтому стандартной упаковки препарата хватает надолго.

Порошок перманганата калия экономичен в расходе

Поскольку те самые граммы и миллиграммы порошка в «полевых» условиях отмерить очень проблематично, рабочие растворы марганцовки чаще готовят на глаз и различают по степени окрашенности: слабо-розовый, ярко-розовый и темно-розовый (крепкий, концентрированный). И если садоводы оперируют только этими тремя видами растворов перманганата калия, то спектр их применения на дачном участке куда более разнообразен.

1. Обеззараживание посадочного материала

Обеззараживание семян в растворе марганцовки перед посевом — традиционная процедура, которую проводят многие огородники. В этом случае готовят крепкий раствор темно-бордового оттенка и погружают в него семена. Чтобы эффективно освободить каждое семя от патогенов, посевной материал предварительно внимательно осматривают: разъединяют склеенные экземпляры, а также удаляют все растительные остатки, если семена были собраны собственноручно. Семена выдерживают в растворе антисептика 20-30 минут, а затем в течение пары минут промывают под проточной водой.

Раствор марганцовки эффективно обеззараживает семена

Такую обработку проводят также для клубней и луковиц цветочных культур, корнеплодов овощей, которые высаживают в грунт для получения семян, черенков и чубуков, предназначенных для проращивания, и любого другого посадочного материала.

2. Дезинфекция рассадной тары

Концентрированный раствор перманганата калия пригодится для дезинфекции рассадной тары, если она уже использовалась для выращивания растений в предыдущих сезонах. Пластиковые горшки и ящики достаточно просто обмыть антисептиком, а деревянные емкости нужно замочить в такой смеси на несколько часов.

Раствором марганцовки дезинфицируют рассадную тару (Фото с сайта natplant.ru)

3. Обеззараживание почвы

Благодаря широкому спектру действия перманганат калия идеально подходит для дезинфекции грунта, предназначенного для выращивания рассады. В этом случае воду сначала подогревают до +65…+70°С, затем добавляют в нее порошок антисептика, так чтобы получился ярко-розовый раствор, и обильно проливают почвенную смесь, которой заполнена рассадная тара. Когда грунт остынет и немного просохнет, приступают к посадке.

Горячий раствор перманганата калия — отличное средство для обеззараживания почвы

Таким же образом дезинфицируют почву на грядках в теплице и открытом грунте перед посадкой, а также обеззараживают землю в приствольных кругах и междурядьях многолетних насаждений — деревьев, кустарников, земляники и цветочных культур. В последнем случае обработку почвы горячим раствором марганцовки проводят ранней весной после расчистки территории от прошлогодних растительных остатков. Высокая температура раствора позволяет уничтожить зимующих в почве вредителей, а перманганат калия убивает возбудителей грибных инфекций.

4. Подкормка

Марганец — незаменимый элемент питания растений. Его недостаток в почве пагубно сказывается на развитии культурных насаждений, снижает их иммунитет и урожайность. Первые признаки марганцевого голодания — пестрая окраска молодых листьев, когда жилки остаются зелеными, а остальная ткань листовой пластины приобретает желтый или палевый оттенок.

Марганцевое голодание винограда (Фото с сайта vk.me)

Стоит заметить, что на кислых почвах часто наблюдается переизбыток марганца, а на тех участках, где реакция нейтральная или щелочная, этот элемент находится в нерастворимой форме и оказывается недоступен для растений. Поэтому в последнем случае имеет смысл 2-3 раза за сезон с интервалом 2-3 недели давать своим зелёным питомцам корневую или внекорневую подкормку слабо-розовым раствором перманганата калия. Она положительно отразится на их развитии и повысит устойчивость к неблагоприятным факторам.

5. Черная ножка на рассаде

Раствор перманганата калия активно борется с возбудителями так называемой черной ножки — грибного заболевания, поражающего молодые сеянцы. Для профилактики этого недуга в первую очередь нужно придерживаться правильной агротехники выращивания рассады, а полив растений под корень слабо-розовым раствором марганцовки 1-2 раза за период их домашнего пребывания закрепит результат. В следующем видеоролике вы можете увидеть, как бороться с чёрной ножкой с помощью марганцовки и других простых средств.

Если же эта напасть все-таки пробралась в рассадный ящик и сгубила один или несколько ростков, незамедлительно удалите их из общей тары вместе с комом земли. Образовавшуюся ямку засыпьте свежим грунтом и обильно пролейте всю почвенную смесь в ящике ярко-розовым раствором перманганата калия.

6. Фитофтороз

Марганцовка незаменима для профилактики фитофтороза пасленовых культур. Чтобы избежать появления этого коварного недуга на томатах, перце, баклажанах и картофеле, кусты в течение сезона обильно опрыскивают лечебным эликсиром каждые 12-14 дней. Для его приготовления наводят 10 л слабо-розового раствора марганцовки, добавляют 200 г пропущенных через пресс зубков чеснока и дают смеси настояться полчаса. Затем настой процеживают, добавляют в него 1-2 ст. ложки жидкого мыла или шампуня и обрабатывают посадки.

Фитофтороз томатов

7. Мучнистая роса

При первых признаках мучнистой росы на овощных, ягодных или цветочных культурах разведите ярко-розовый раствор марганцовки и обильно смочите им всю надземную часть пораженных растений из опрыскивателя. Повторите процедуру еще 2-3 раза с интервалом 4-5 дней — болезнь должна отступить.

Мучнистая роса на пионе

8. Серая гниль земляники

Чтобы защитить землянику садовую от серой гнили, перед цветением проведите опрыскивание посадок ярко-розовым раствором марганцовки. Повторите процедуру сразу после цветения, а также еще раз через 12-14 дней.

Серая гниль земляники (Фото с сайта mycdn.me)

9. Дезинфекция теплицы и погреба

Мощные антисептические свойства марганцовки позволяют использовать ее для эффективной дезинфекции стен и каркасов теплиц и парников, а также стеллажей и полок в овощехранилище. Наводят крепкий раствор и тщательно обмывают им изнутри помещения закрытого грунта. Делают это весной незадолго до начала посевных работ.

Крепким раствором марганцовки дезинфицируют стенки теплицы

Таким же образом поступают при подготовке погреба к закладке нового урожая. Металлические детали стеллажей овощехранилища раствором обмывают, а деревянные полки и перекладины по возможности замачивают в нем на несколько часов и затем просушивают на солнце.

10. Дезинфекция садового инструмента

Крепкий раствор марганцовки — простое и недорогое средство для дезинфекции многочисленного садового инструмента. Секаторы, ножницы, ножи и пилы обрабатывают такой смесью перед каждым использованием.

Раствор марганцовки — простое и недорогое средство для дезинфекции садового инструмента

Процедуру проводят также в конце дачного сезона перед уборкой садового инвентаря на хранение. К режущему инструменту подключают весь остальной ассортимент дачных помощников — лопаты, вилы, грабли, тяпки и т. д. Нужно подготовить широкий таз с раствором, надеть перчатки и с помощью тряпки тщательно обмыть рабочую часть инструментов жидким антисептиком. После этого инвентарь просушивают, при необходимости смазывают маслом и отправляют «отдыхать» до очередной весенней страды. ^hide [1] Как уже я говорила, марганцовку можно приобрести не только в аптеке, но и в магазинах для садоводов. Например, вы можете найти её в нашем маркете, перейдя по ссылке. ^market_search [марганцовка,2] Перманганат калия подкупает своей эффективностью и экономичностью, поэтому занимает почетное место в дачной аптечке многих садоводов. Несмотря на свое химическое происхождение, этот препарат оказывается более безопасным в применении в сравнении со многими другими антисептиками и фунгицидами. Главное, правильно готовить раствор, тщательно разводя в воде кристаллы порошка, и избегать хранения препарата при высокой температуре. Дорогие читатели, если вы уже опробовали вышеописанные способы применения марганцовки, поделитесь в комментариях своим мнением об эффективности этого препарата. А если вы знаете другие варианты использования перманганата калия в дачном хозяйстве, непременно расскажите нам о своем положительном (или отрицательном) опыте.