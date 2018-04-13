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«В сфере трудовых отношений мы возвращаемся к феодализму»
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«В сфере трудовых отношений мы возвращаемся к феодализму» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Как юрист, специализирующийся на защите трудовых прав, я наблюдаю ухудшение и с точки зрения закона, и с точки зрения повседневной практики, и сточки зрения судебной практики. Общая ситуация на трудовом рынке такова, что из-за ухудшения экономической ситуации, первое, что приходит в голову предпринимателю в части экономии — сокращение фондов заработной платы.
В России отсутствует активное протестное профсоюзное движение. Профсоюзы настроены на сохранение минимума трудовых прав. И историй, когда профсоюзы серьезно „зарубаются“ с предпринимателями по защите прав, не так много, в том числе по Перми. Были истории борьбы на кондитерской фабрике „Nestle Камская“, Пермском свинокомплексе. Пожалуй, все.
Этого явно недостаточно. Когда на предприятии возникает какая-то активная профсоюзная ячейка, то ее активистов сразу начинают увольнять под разными предлогами.
С правом также происходят изменения. В России норма права — это не правда, спущенная сверху, не отражение высшей справедливости, а компромисс между лоббированием различных интересов. Сейчас лоббируются в первую очередь коммерческие интересы крупных фирм и они продавливают изменения в праве таким образом, чтобы максимально упростить жизнь работодателю.
Яркий пример — заемный труд. Показатель того как меняется право: ст.1 „Заемный труд запрещен“, ст. 2 „Заемный труд разрешен“. И судебной практики у нас нет никакой, заемный труд был, есть и будет. Несмотря на то, что с точки зрения классического трудового права заемный труд — мнимая сделка, которая не прописана в трудовом законодательстве, но это не значит, что с ней нельзя бороться.
Действенной защиты интересов трудящихся все меньше. Государственный надзор достаточно слаб. Есть отрасли, которые вообще „вываливаются“ из-под надзора. Например, трудовые права осужденных. Там все откровенно отвратительно.
Возникает стихийный протест. Работники пытаются получить преференции в тех отраслях, где нормы права не работали, остались с советских времен, или есть практика Европейского суда по правам человека. Недавняя такая история — связана с пермским филиалом Свердловской железной дороги РЖД. Была в свое время практика и нашего КС РФ и ЕСПЧ относительно разрешения выхода в декретный отпуск служащим. Сейчас машинисты локомотивов в Пермском крае стали массово писать заявления о выходе в декретный отпуск и на работу по сокращенному рабочему дню.
Работодатель согласно этому обязан сократить рабочий день и выплачивать пособие, которое должно возмещаться ФСС. Но так как он не может массово снять машинистов, возникла ситуация: они не могут дать сокращенный рабочий день, с другой стороны обязаны выводить людей в декрет. Поэтому у людей массово возникают переработки.
В судебной практике все ухудшения в первую очередь связаны с тем, что формальности в работе судов стало больше. Часто складывается ситуация, что простые дела еще решаются, а сложные, когда есть споры о фактах, много свидетелей, деталей, спор с точки зрения суда копеечный, а возни очень много, у суда нет мотивации рассматривать дело надлежащим образом. Судьи просто перестают смотреть дела. Чтобы они смотрели, нужно что-то экстраординарное.
К сожалению, у нас в целом не так много работы. Если, как с случае с железной дорогой, твой работодатель — монополист, и ты другую работу машинистом локомотива не найдешь, то люди держатся и терпят. И переработки, и неоплачиваемые ночные смены и так далее. Да, наша страна феодальная. Чем дальше, тем больше мы возвращаемся к этому состоянию.
Фото: Pixabay.com
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