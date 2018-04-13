Избавьтесь от бедности! 10 привычек, которые мешают разбогатеть

Как стать обеспеченным человеком? Этот вопрос беспокоит умы миллионов людей. В погоне за прибылью одни находят себе сразу несколько подработок, другие пытаются — часто безуспешно — открыть свое дело. Чтобы разбогатеть, нужно в первую очередь поменять свое восприятие мира, советуют психологи. Без этого все старания будут напрасными. Психолог Ксения Сергеева рассказала, от каких вредных привычек необходимо избавиться, чтобы добиться финансового успеха.

Заниженная самооценка

Прекратите недооценивать себя! Людям, которые считают себя хуже окружающих, никогда не выбраться из бедности. «Психологический настрой — это самое главное, — объясняет Сергеева. — Если у вас заниженная самооценка, вы никогда не станете обеспеченным человеком и будете довольствоваться теми доходами, которые имеете. Вы никогда не попросите повышения у начальства, а коллеги будут продвигаться вперед за ваш счет. Если вы считаете себя недостойным чего-то, у вас не будет успеха, в том числе в финансовом плане. Скажите себе: „я заслуживаю счастья и денег“ — и идите к своей цели!».

Недовольство обстоятельствами

Никогда не вините в своих неудачах внешние факторы — малообеспеченных родителей, плохую работу, место жительства, невезение, «не то» образование. Наличие средств зависит только от вас самих. «Тот, кто постоянно жалуется на что-то, заведомо обрекает себя на провал, не понимая, что причины нужно искать только в себе, — говорит психолог. — Найдите в себе силы, чтобы признаться: у вас нет денег не из-за сложившихся обстоятельств, а из-за вашей лени и привычке жалеть себя. Не будьте фаталистом и изменитесь».

Привычка ждать лучшей жизни

Многие люди не делают ничего для того, чтобы стать богаче — они просто ждут, когда деньги свалятся на них с неба. Психолог напоминает: финансовый успех не придет сам по себе, его нужно добиваться. Не ждите, когда подвернется высокооплачиваемая работа — найдите ее сами! Пробуйте, действуйте, добивайтесь. Потерпели крах — не надо сдаваться. Пассивные люди не бывают богатыми.

Экономия на всем

Это прозвучит парадоксально, но для того, чтобы стать богатым, нужно перестать экономить на всем подряд. Правило действует просто: бедный человек будет думать, на чем еще можно сэкономить, какие скидки или льготы можно получить в том или ином месте. Обеспеченный же человек думает о том, как преумножить свои доходы, чтобы тратить деньги на то, что ему хочется. «Ищите не скидки, а источник дополнительного дохода», — советует эксперт.

Скупость

«Скупой платит дважды» — эту поговорку все знают, но далеко не все осознают ее смысл. Часто, чтобы сэкономить деньги, люди покупают некачественные товары: вместо ботинок из натуральных материалов — обувь из искусственной кожи, вместо понравившегося дивана — аналог подешевле. «Хорошие вещи прослужат вам дольше, а те, которые ниже по качеству или просто не радуют вас, вы будете вынуждены скоро заменить, — говорит Сергеева. — Позвольте себе получать удовольствие от приобретения вещей, не бойтесь потратить лишнюю копейку».

Необоснованные траты

Все покупки должны быть обдуманными. Транжирство — обратная сторона скупости. Бедные люди склонны покупать вещи, которые в результате оказываются им не нужны. Это дешевые продукты по акции, продающиеся в вагонах метро безделушки, и другие товары, продающиеся под лозунгом «выгодно!»: детские игрушки, которые сломаются через неделю, три кружки по цене одной, хотя у вас дома полно разной посуды, дешевый набор косметики, который, скорее всего, вам не подойдет. В течение одного дня человек может приобрести несколько вещей, которые, как он полагает, «пригодятся в будущем». Каждая из вещей стоит по 100 рублей: вроде бы недорого, но все вместе складывается в приличную сумму. Как правило, все эти вещи потом просто пылятся в углу и так и не находят применения на практике.

Зависть

Наверняка среди ваших знакомых есть обеспеченные люди, к которым, по вашему мнению, богатство само приплыло в руки. Обычное такие везунчики становятся объектом черной зависти — отвратительного чувства, которое не даст вам самим развиваться. «Не завидуйте своему ровеснику, который в свои годы достиг гораздо больше, чем вы, — рекомендует психолог. — Зависть тормозит вас, не дает идти дальше. Избавьтесь от негатива и начните действовать. Что вам мешает добиться таких же успехов, как ваш богатый знакомый? Только внутренние барьеры».

Неконтролируемые расходы

Зачастую люди заглядывают в свой кошелек и с огорчением видят, что там осталось всего несколько сотен рублей, а до зарплаты еще неделя. Куда делись деньги — непонятно. Научитесь контролировать свои расходы! Заведите специальную тетрадку и записывайте туда все траты и поступления средств. Положили 100 рублей на телефон, оплатили проезд в маршрутке, купили пачку соли — вся информация должна быть записана. В конце месяца посмотрите, на что вы тратили деньги: это поможет вам в дальнейшем исключить ненужные расходы.

Беспорядок в квартире

Психолог утверждает: у богатого человека всего порядок во всем — и в мыслях, и в вещах. Не забывайте устраивать в своей квартире генеральные уборки. Смело выбрасывайте ненужный хлам, вещи, которыми вы не пользовались больше года. «Порядок должен стать вашей привычкой, — говорит Сергеева. — Хлам тянет вас ко дну. Если в вашем доме будет гармония, она придет и в ваши мысли и дела».

Отсутствие целей

Чего вы хотите добиться в жизни? Если вы не можете сразу ответить на этот вопрос, неудивительно, что вам не хватает денег, зачем они вам нужны, если вы не знаете, куда их потратить? Приучите себя ставить перед собой четкую, а, главное достижимую цель. Обозначьте срок, в который вы планируете ее достичь. Цели могут быть разными: сделать ремонт в квартире, съездить в отпуск, обновить гардероб или даже купить загородный дом. Теперь вы знаете, для чего вам нужны средства, и вам будет легче их заработать.