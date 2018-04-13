Как развивать и использовать интуицию в бизнесе

Развитие интуиции — один из самых частых запросов от бизнес-леди 35− 50 лет. Как часто мы говорим: «А ведь я чувствовала, а ведь я знала, почему я не послушала интуицию!» Но момент уже упущен. Ошибка уже совершена. Как же сделать так, чтобы голос интуиции стал «громче»? На что обратить внимание?

Шестое чувство трудно уловить, ведь в голове женщины, а тем более бизнес-леди, прокручивается огромное количество разных мыслей. Они заглушают голос подсознания. Но, зная некоторые секреты, можно научиться лучше слышать его.

1. Научитесь слушать собственное тело. Тело и интуиция тесно связаны. Обращайте внимание на физические ощущения. Например, вы затеваете новый бизнес, но перед решающей встречей у вас вдруг заболела голова. Это может быть случайным совпадением, но может быть и знаком от интуиции. Как минимум, на это надо обратить внимание.

2. На важной встрече замечайте не только суть разговора, но и то, как вы себя ощущаете телесно в этот момент. Если в теле появляются неприятные ощущения — это тревожный звоночек. Ваше подсознание старается оградить вас от ненадежного партнера или предложения.

3. Повышайте эмоциональный интеллект. Очень сложно услышать интуицию, когда захлестывают эмоции. Неважно, позитивные или негативные. Когда вы расстроены или раздражены, интуиция заглушается. Но то же самое бывает и в момент сильной радости. Допустим, вам предложили проект — вашу мечту. От возможных перспектив вы «теряете голову». Эмоции захлестывают, забивают голос интуиции. В таких случаях важно прислушаться к телу. Любые неприятные ощущения, будь то тошнота, головная боль, боли в спине, в животе, подергивания, мурашки и т. д. — все это может быть сигналом опасности.

4. Обращайте внимание на повторения. Если вы дважды встречаетесь с человеком, и ваше тело дважды посылает неприятные сигналы в виде болей, дискомфорта — это уже не шепот интуиции, а барабанный бой.

5. Знаки. Многие бизнес-леди немного суеверны или имеют собственные приметы. Если у вас есть примета и она работает, не думайте о том, правильно это или нет. Работает — используйте. Интуиция вполне может работать через личные приметы. Кроме того, обращайте внимание на знаки окружающего мира. Психологи называют их «притянутыми подсознанием обстоятельствами». Например, вы собираетесь на встречу, но у вас не заводится автомобиль, вы опаздываете или ваш визави опаздывает. Яркий сигнал — поломка техники, которая часто сбоит, когда в подсознании зарождаются тревожные сигналы. Любые поломки, непредвиденные обстоятельства, задержки могут быть сигналами интуиции. В народе это называется «дело сразу не заладилось».

Как понять, что с вами «разговаривает» именно интуиция? Как отличить ее от мыслей?

Интуиция — это первый импульс, чувство изнутри. Доверять надо именно первому импульсу, не мысли, а ощущению. Например, при первой встрече с мошенником интуиция неприятно кольнет вас через ощущение. Но вы начнете размышлять: хорошо одет, вежлив, говорит убедительно — и можете решить довериться ему.

Чтобы развивать интуицию, чаще спрашивайте себя в течение дня: «Что я сейчас чувствую? Что чувствует мое тело? Это приятные или неприятные ощущения?» Таким образом вы натренируете навык, который пригодится вам в бизнесе и оградит от досадных ошибок.