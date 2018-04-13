Знакомства онлайн: как это работает

Признайтесь — у вас наверняка есть Tinder. Или вы хотя бы знаете, что это такое. Вообще, в использовании сайтов или приложений для знакомств нет ничего постыдного — это действительно удобный способ познакомиться с новыми людьми, потратив на это минимум усилий и времени — а что еще нужно жительнице большого города, у которой есть работа и нет возможности регулярно искать возможность для встречи? В общем-то, ничего.

Использование самих приложений максимально упрощено. Вам просто нужно выбрать несколько удачных фотографий, написать хотя бы пару строчек о себе и вуа-ля! Вы готовы к знакомствам. А вот дальше начинается трудная часть.

Онлайн-составляющая

Фотография. Конечно, все мы хотим казаться как много лучше, поэтому немного отредактированная фотография — это не грех. Но, наверное, все-таки не стоит превращать себя в другого человека — ведь вы рано или поздно встретитесь с тем, с кем общались.

Комфорт в общении. Если вы чувствуете, что человек неприятен вам уже на стадии онлайна — игра вряд ли стоит свеч. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на тех, кто использует грубые подкаты и ужасно шутит. Если, конечно, вас не привлекают плохие шутки.

Личная информация. Да, в интернете можно встретить мошенников — это неприятно, но так тоже случается. Оставьте личную информацию личной — новому знакомому не стоит знать ваш точный адрес, все ссылки на социальные сети, номер телефона и банковской карты. Если же он очень настойчив, это уже повод задуматься. Возможно конечно, что собеседник хочет прислать вам роскошный букет, но стоит ли это риска?

Личность собеседника. Иногда бывает полезным сделать скриншот с фотографией из профиля мужчины и загнать ее в поиск картинок от Google . Неожиданно, но ваш собеседник может оказаться популярным в Италии актером или бразильским певцом. Конечно же, ни актер, ни певец не будут в курсе этого — а вот вас будет ждать неприятное открытие.

Откровенные фотографии. Сейчас в Сети набирает популярность секстинг — пересылка личных сообщений и фотографий откровенного содержания. Это относительно новое явление, но на удивление приятное и раскрепощающее. Один совет — следите за тем, чтобы в кадр не попадали ваши особые приметы (привет девушкам с татуировками и необычными родинками) и, тем более, лицо. Не все мужчины достаточно благородны, чтобы в случае неудачного завершения знакомства не опубликовать эти фотографии.

Реальная встреча

Предположим, что онлайн-роман развился достаточно хорошо, чтобы вы согласились на встречу. Ваш собеседник может быть исключительно умен и галантен, но это совсем не повод забывать о собственной безопасности.

Встречайтесь в людном месте. Кажется немного банальным, но лучше выбрать для личного знакомства кафе или любое другое место, в котором вы сможете рассчитывать на помощь других людей. Сойдет и центр города, а вот парк (особенно в несезон) — уже сомнительный вариант.

Следите за своими напитками. Это, конечно, может показаться обычной страшилкой, но лучше уделить немного больше внимания личной безопасности, чем оказаться под действием неизвестного вещества.

Договоритесь с друзьями. Старый, но действенный прием — условьтесь о том, что если свидание пойдет не туда, куда вам хотелось бы, вы просто пришлете им условный знак. А они перезвонят через 15-20 минут и создадут видимость того, что вам срочно нужно бежать.

Продолжение знакомства. Если же все идет хорошо и вы планируете продолжить встречу у него или у вас дома — это отлично! Главное — не забудьте прислать адрес, по которому вы направляетесь, доверенному лицу и договориться, что перезвоните через условные полтора часа (ну и конечно не забудьте позвонить!). Приглашать ли к себе — уже ваше дело, но возможно, стоит рассмотреть нейтральный вариант (например, номер в гостинице).

И главное — перестаньте стесняться знакомств в интернете! Недавно в Tinder нашли бывшего мужа Натальи Водяновой , лорда Джастина Портмана . А если уже даже лорды дошли до дейтингов, значит вам тоже можно.

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