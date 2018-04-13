Гипермаркет «Лента» обвинили в нарушении санитарного законодательства

гипермаркете «Лента» обнаружили нарушения санитарного законодательства, узнал KOSTROMA.TODAY. Специалисты Роспотребнадзора проверяли магазин с 6 февраля по 6 марта этого года.

В итоге выяснилось, что в гипермаркете, по версии экспертов Роспотребнадзора, не соблюдалась поточность технологического процесса во время приготовления готовых блюд и полуфабрикатов в рыбном цехе. Проще говоря, место для разделки рыбы и место для ее приготовления находились далеко друг от друга. Следовательно, разделанную рыбу везли по коридору, в котором находились другие продукты.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в Свердловском суде, 9 апреля этого года ООО «Лента» признано виновным в совершении административного преступления по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Постановлением суда приостановлено изготовление полуфабрикатов и кулинарных изделий в рыбном цехе сроком на 90 суток.