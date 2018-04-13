Ещё
Гипермаркет «Лента» обвинили в нарушении санитарного законодательства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гипермаркет «Лента» обвинили в нарушении санитарного законодательства 

Kostroma.Today 42 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
В гипермаркете «Лента» обнаружили нарушения санитарного законодательства, узнал KOSTROMA.TODAY. Специалисты Роспотребнадзора проверяли магазин с 6 февраля по 6 марта этого года.
В итоге выяснилось, что в гипермаркете, по версии экспертов Роспотребнадзора, не соблюдалась поточность технологического процесса во время приготовления готовых блюд и полуфабрикатов в рыбном цехе. Проще говоря, место для разделки рыбы и место для ее приготовления находились далеко друг от друга. Следовательно, разделанную рыбу везли по коридору, в котором находились другие продукты.
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в Свердловском суде, 9 апреля этого года ООО «Лента» признано виновным в совершении административного преступления по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Постановлением суда приостановлено изготовление полуфабрикатов и кулинарных изделий в рыбном цехе сроком на 90 суток.
Kostroma.Today: последние новости
Тревога и оцепление: в администрации Костромского района обнаружили странные сумки Отец Димитрий: как правильно подготовиться и встретить Пасху? Певица Вера Брежнева после сытного обеда в Костроме заговорила о сексе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди85
Волочкова снялась голой на пляже158
Десять продуктов, которые помогут похудеть
Кто из звезд сознательно не бреет подмышки8
«Я ненавижу своих детей!»: самые многодетные семьи1
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение