Как отдыхают питерские «львицы»: Собчак и ее звездные подруги

Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак после завершения предвыборной кампании ушла в отпуск. Вместе с семьей первую его часть она провела в Тайланде. Вторая часть отдыха проходит с подругами. В своем микроблоге Ксения рассказала о том, как была рада встретиться с ними:

Очень давно мы все не встречались, спасибо @madmadmash, что нас собрала в пучок:))) Дружба — странная вещь конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь, что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы-все как на подбор. Ну а кто дядька Черномор-догадайтесь сами

Ксения Собчак с подругами

В своем Инстаграм Ксения Собчак подробно рассказывает о том, где и как она проводит время. Поклонники звезды оценили ее снимки, сделанные на просторах Аризоны. Собчак сравнила местный ландшафт с марсианским, восхитилась красотой природы.

Озеро Powell это что-то невероятное. Если ехать в Каньон, то точно сюда, а не рядом с Вегасом. Космическая природа, и полное ощущение что ты на Марс

Активно делятся фотографиями из отпуска и звездные подруги Ксении Собчак.

Как оказалось, даже в отпуске Ксения Собчак общается подписчиками не только на тему японской кухни и каньонов, но и о свободе самовыражения.

Главная свобода за которую я борюсь -это свобода и право быть собой. Быть по-настоящему свободным в несвободном мире это самая отчаянная революция, на которую способен Человек. Уникальность каждого и право на эту уникальность — это моя абсолютная ценность, моя религия. Должно быть так, как распорядитесь своей жизнью именно вы. И я не буду ложиться в ваши коробки с маркёрами — «светская львица», «журналист», «политик» и тд, несмотря на активное желание большинства меня куда-то уложить в своих представлениях обо мне и успокоиться.

Как вы думаете, что стало причиной этого всплеска эмоций во время веселого отдыха с закадычными подругами?