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Архангельский завод начал выпуск подсластителя из беломорской ламинарии
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Архангельский завод начал выпуск подсластителя из беломорской ламинарии 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Архангельский опытный водорослевый комбинат (АОВК) начал производство столового подсластителя из беломорской ламинарии, об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
"Архангельский опытный водорослевый комбинат начал выпуск нового продукта — столового подсластителя из беломорской ламинарии" — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, подсластитель разработан в лаборатории комбината, основным компонентом стал маннит, который добывают из водорослей. Преимущество маннита заключается в том, что для его усвоения не требуется выделения организмом инсулина.
По словам директора Архангельского опытного водорослевого комбината Алексея Коротенкова, в начале 90-х годов из-за проблем с поставками сахара Архангельский опытный водорослевый комбинат поставлял маннит на фабрику «Красный Октябрь» для производства шоколада.
Архангельский опытный водорослевый комбинат— единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей для производства фармацевтического сырья, невероятно полезных пищевых продуктов и натуральной косметики.
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