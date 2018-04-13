Архангельский завод начал выпуск подсластителя из беломорской ламинарии

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Архангельский опытный водорослевый комбинат (АОВК) начал производство столового подсластителя из беломорской ламинарии, об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"Архангельский опытный водорослевый комбинат начал выпуск нового продукта — столового подсластителя из беломорской ламинарии" — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подсластитель разработан в лаборатории комбината, основным компонентом стал маннит, который добывают из водорослей. Преимущество маннита заключается в том, что для его усвоения не требуется выделения организмом инсулина.

По словам директора Архангельского опытного водорослевого комбината Алексея Коротенкова, в начале 90-х годов из-за проблем с поставками сахара Архангельский опытный водорослевый комбинат поставлял маннит на фабрику «Красный Октябрь» для производства шоколада.

Архангельский опытный водорослевый комбинат— единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей для производства фармацевтического сырья, невероятно полезных пищевых продуктов и натуральной косметики.