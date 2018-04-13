10 вдохновляющих лекций о мотивации

Аналитик карьерного роста Дэн Пинк считает, что традиционная идея вознаграждения не столь эффективна, как нам кажется.

«Секрет высокой продуктивности не в системе награждения и наказания, а в невидимом внутреннем двигателе. В стремлении создавать вещи ради них самих. В стремлении делать что-то, потому что это важно».

Астро Теллер. «Неожиданное преимущество празднования неудачи»

Астро Теллер, глава компании X (бывшей Google X), рассказывает секрет построения ее корпоративной культуры, где никто из сотрудников не боится браться за отчаянные и рискованные проекты.

«Великие мечты — это не только видение будущего».

Шонда Раймс. «Год, когда я всему говорила „да“»

Шонда — сценарист таких известных сериалов, как «Анатомия страсти», «Скандал» и «Как избежать наказания за убийство». В своей лекции она делится удивительными событиями, которые произошли за ней за год, когда она начала отвечать на все «да».

«Сам процесс занятия тем, что пугало меня, избавлял меня от страха, делал это нестрашным. Мой страх публичных выступлений, социальное беспокойство ушли. Удивительная сила в одном слове».

Маргарет Хеффернан. «Как рискнуть не согласиться»

Маргарет Хеффернан считает, что не всегда стоит говорить «да». Она руководила пятью компаниями и прекрасно разбирается, когда стоит согласиться, а когда лучше избегать поддакивания. Здоровое несогласие — залог прогресса, считает она.

«Чтобы не бояться конфликта, нужно думать о нем как о способе мышления, а затем просто научиться делать это хорошо».

Айзек Лидски. «Какую реальность вы создаете для себя?»

Реальность — это не то, что вы познаете. Реальность — это то, что вы создаёте в своей голове. Айзек Лидски выучил этот урок на собственном опыте, когда неожиданные жизненные обстоятельства подтолкнули его к важным выводам. В этом личном выступлении он призывает избавиться от оправданий, допущений и страхов и взять на себя ответственность за создание собственной реальности.

«Зрение — это только один способ, которым мы формируем реальность. Мы создаём реальности и другими способами. Давайте возьмем страх как один из таких примеров. Страхи искажают вашу реальность».

Искусствовед и критик Сара Льюис призывает ценить значимость почти-неудач и почти-побед. По ее словам, они способны мотивировать нас двигаться дальше.

«Приближение к желаемому может помочь достигнуть большего, чем вы когда-либо мечтали».

Лувви Аджайи. «Привыкайте выходить из зоны комфорта»

Лувви Аджайи не боится высказывать свою точку зрения или быть единственным несогласным в толпе и считает, что вы тоже не должны. «Ваше молчание ничего не изменит», — говорит писатель, активист и самопровозглашенный профессиональный нарушитель спокойствия.

«Я хочу, чтобы после нас этот мир стал лучше, чем он был раньше. И мои способы привнести изменения — это публично говорить, быть первой и вызывать эффект домино».

Розалинда Торрес. «Как стать великим лидером»

Эксперт по лидерству Розалинда Торрес рассказывает о том, чему смогла научиться за 25 лет работы с величайшими лидерами.

«Какой он, великий лидер XXI века? У многих есть образ всезнающего супергероя, который правит и защищает своих приверженцев. Но это образ из прошлого. К тому же устарели и программы по развитию лидерства, основанные на моделях успеха старого мира».

Джим Хемерлинг. «5 способов управлять в эпоху постоянных изменений»

Эксперт в области оптимизации организаций Джим Хемерлинг считает, что если ваша компания будет адаптироваться к изменениям, а не избегать их, то такая стратегия может воодушевить сотрудников.

«Мы обязаны сделать это ради себя, ради наших организаций и ради широкой общественности, ради смелого изменения подхода к оптимизации. И для этого нам необходимо основное внимание уделять людям».

Тим Леберехт. «Четыре способа построить человеческую компанию в век машин»

Глава консалтинговой фирмы из Кремниевой долины Тим Леберехт утверждает, что перед лицом искусственного интеллекта и машинного обучения нам нужен новый радикальный гуманизм. Себя он называет «романтиком от бизнеса», и для него новый гуманизм означает создание компаний, где подлинность важнее эффективности, а вопросы — ответов. Леберехт предлагает четыре субъективных принципа построения прекрасных компаний.

«Машины более эффективны, а люди сложны, и ими труднее управлять. Я же хочу, чтобы наши компании оставались человечными. Потому что машины будут делать нашу работу эффективнее, и вскоре единственное, что останется людям, — это та работа, в выполнении которой главное — красота, а не эффективность».

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