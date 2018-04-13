«Мамин костюм»: поклонники не оценили новый образ Аглаи Тарасовой 

Молодая звезда отечественного кинематографа актриса Аглая Тарасова кажется не пропускает ни одного светского мероприятия. На днях девушка посетила торжественное празднование десятилетия международной медиагруппы ACMG.
На днях в столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию международной медиагруппы ACMG. Местом для грандиозного юбилейного события был выбран недавно открытый в Москве парк «Зарядье».
На вечернем приеме собралось множество звездных гостей и представителей бизнес-элиты. Не пропустила случая блеснуть на фотоколле и молодая звезда киноленты «Лёд» Аглая Тарасова. Девушка, похоже, ничуть не переживет расставание со своим бывшим возлюбленным и партнером по съемочной площадке Милошем Биковичем, которое случилось всего несколькими днями ранее. Актриса светилась счастьем и восторгом молодости, часто попадая в объективы камер вместе с известным ведущим Вадимом Верником.
Для вечернего мероприятия 23-летняя актриса выбрала элегантный брючный костюм ярко-синего цвета, который выгодно дополнила светлыми туфлями-лодочками на невысоком каблуке. Но несмотря на то что Аглая выглядела весьма достойно, интернет-пользователи все же нашли в ее образе несколько непростительных изъянов. «А где простите лифчик? Или это модно стало грудью светить?» «Мне кажется или она правда липнет к Вернику?» «Как она меня раздражает! Особенно в таких нелепых костюмах! Наряд ей явно велик» «Может это мамин костюм… Взяла поносить наверно» «Ей видимо совсем все равно, что люди подумают… Только с Милошем рассталась и уже на Вернике висит» «Что с волосами? Кошмарный вид» Аглая Тарасова уже не впервые попадает под шквал осуждающих замечаний интернет-пользователей. Буквально пару дней назад актриса появилась на премьере фильма «Гоголь. Вий» в светло-бежевом костюме, в то время как остальные знаменитости предпочли облачится в черное, памятуя о случившейся трагедии в Кемерово.