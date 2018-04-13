Ещё
Секреты идеальной осанки раскроют в 8-м микрорайоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секреты идеальной осанки раскроют в 8-м микрорайоне 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Тематический семинар «Философия осанки: формирование навыка правильного положения тела» пройдет на площадке «Культура на высоте» торгового центра «Мега-Химки» в воскресенье, 15 апреля.
— К искривлению позвоночника может привести не только ведение малоподвижного (сидячего) образа жизни, но и выполнение силовых упражнений. Чтобы иметь правильную осанку, которая играет значимую роль для здоровья человека, нужно знать, как она формируется, — делится ведущая Виктория Киселева.
Начало в 15.00. ТЦ «МЕГА Химки» расположен по адресу: Московская область, г. Химки, 8-й микрорайон, 2. Вход свободный. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Мастер-классы по декупажу провели на улице 4-я Новоселки Как сделать из прозрачной тарелки произведение искусства, покажут на улице 4-я Новоселки Собака по кличке Говоруша из приюта «Химки-2» обрела дом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже162
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди105
Десять продуктов, которые помогут похудеть
Кто из звезд сознательно не бреет подмышки10
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы28
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение