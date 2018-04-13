Секреты идеальной осанки раскроют в 8-м микрорайоне

Тематический семинар «Философия осанки: формирование навыка правильного положения тела» пройдет на площадке «Культура на высоте» торгового центра «Мега-Химки» в воскресенье, 15 апреля.

— К искривлению позвоночника может привести не только ведение малоподвижного (сидячего) образа жизни, но и выполнение силовых упражнений. Чтобы иметь правильную осанку, которая играет значимую роль для здоровья человека, нужно знать, как она формируется, — делится ведущая Виктория Киселева.

Начало в 15.00. ТЦ «МЕГА Химки» расположен по адресу: Московская область, г. Химки, 8-й микрорайон, 2. Вход свободный. (то)