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О праздновании Светлой Седмицы рассказали в центре соцобслуживания Некрасовки
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О праздновании Светлой Седмицы рассказали в центре соцобслуживания Некрасовки 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Со Светлым Христовым Воскресением участников проекта «Московское долголетие» филиала «Некрасовка» пришли поздравить представители Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Они рассказали о праздновании Светлой Седмицы, пригласили всех в храм, вручили небольшие подарки. Также пожелали, чтобы на жизненном пути встречались только отзывчивые люди, а праздник Пасхи вызывал у каждого только добрые воспоминания.
Встречу продолжили за чаепитием с вкусными куличами, крашеными яйцами, сдобными печеньями и сладкими конфетами. (вт)
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