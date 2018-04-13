О праздновании Светлой Седмицы рассказали в центре соцобслуживания Некрасовки

Со Светлым Христовым Воскресением участников проекта «Московское долголетие» филиала «Некрасовка» пришли поздравить представители Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Они рассказали о праздновании Светлой Седмицы, пригласили всех в храм, вручили небольшие подарки. Также пожелали, чтобы на жизненном пути встречались только отзывчивые люди, а праздник Пасхи вызывал у каждого только добрые воспоминания.

Встречу продолжили за чаепитием с вкусными куличами, крашеными яйцами, сдобными печеньями и сладкими конфетами. (вт)