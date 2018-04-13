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В Казани похитили трехлетнюю гражданку США
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В Казани похитили трехлетнюю гражданку США 

Казанский Портал 1 час назад
12 апреля в Казани похитили трехлетнюю гражданку США и России Софию Анику Куадер. Близкие ее семьи утверждают, что ребенка похитил ее отец Аджаз Куадер. Он находится в разводе с женой.
«Отец, видимо, совсем лишился ума, так как выбрался из квартиры из окна по веревке», — приводят «Вести Камаза» слова друга семьи.
К поискам Аджаза Куадера подключены правоохранительные органы Казани и Москвы. Найти его и ребенка не могут. Как мужчине удается скрываться, непонятно: он совсем не говорит по-русски. В последний раз Куадера видели в казанском отеле, когда он грузил чемоданы в белый автомобиль.
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