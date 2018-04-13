Ещё
Социальный срез: Чем поживиться на калининградском блошином рынке (пока он есть)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Социальный срез: Чем поживиться на калининградском блошином рынке (пока он есть) 

Tvoybro.com 1 час назад
Фото: Tvoybro.com
Уже несколько месяцев Центральный рынок переживает изменения. В феврале по заказу горадминистрации прошёл демонтаж павильонов промтоварных рядов на улице Черняховского. В первых числах апреля начали обустройство пешеходной зоны вдоль улицы Профессора Баранова: металлическими ограждениями перекрыли проезд к единственной парковке у рынка и разобрали мощёное покрытие дороги. «Перестройка» вызывает бурные негативные эмоции у местных предпринимателей. Помимо всего остается ещё один пласт «ущемлённых»: торговцы различными вещами на блошином рынке на перекрёстке улицы профессора Баранова и Пролетарской., «Дали бы нам нормальную площадку, вместо того, чтобы разгонять с ОМОНом. Постоянно пытаются прогнать, а куда идти — не говорят. Мы готовы даже платить аренду!» — поделился переживаниями хмурый мужчина. Ещё в 2012 году обсуждался вопрос организации «официального» блошиного рынка, но спустя 6 лет в историческом центре города по-прежнему существует хаотичная торговля различным «барахлом». С каждой неделей торговцев становится всё меньше: тому способствует давление со стороны властей и интернет (по словам знатоков, многие стали продавать на тематических форумах). И всё же среди разложенной на картонках и пакетах одежды, обуви и телефонах-раскладушках прямиком из 2000-х можно найти нечто по-настоящему ценное. Представляем вашему вниманию вещи, которые украсят интерьер, одним своим видом расскажут историю и продемонстрируют социальный срез разных времён., Фото: Артём Килькин
Tvoybro.com: последние новости
Просто Пасха: Философия Пасхи и куличей с пекарней «ПРОСТОХЛЕБ» Девушка в стиле Balmain: Правила стиля Агнессы Бобковой, выпускницы London College of fashion Из Италии с «перчинкой»: Впечатления от открытия магазина Patrizia Pepe
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже162
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди105
Десять продуктов, которые помогут похудеть
Кто из звезд сознательно не бреет подмышки10
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы28
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение