Социальный срез: Чем поживиться на калининградском блошином рынке (пока он есть) 

Уже несколько месяцев Центральный рынок переживает изменения. В феврале по заказу горадминистрации прошёл демонтаж павильонов промтоварных рядов на улице Черняховского. В первых числах апреля начали обустройство пешеходной зоны вдоль улицы Профессора Баранова: металлическими ограждениями перекрыли проезд к единственной парковке у рынка и разобрали мощёное покрытие дороги. «Перестройка» вызывает бурные негативные эмоции у местных предпринимателей. Помимо всего остается ещё один пласт «ущемлённых»: торговцы различными вещами на блошином рынке на перекрёстке улицы профессора Баранова и Пролетарской., «Дали бы нам нормальную площадку, вместо того, чтобы разгонять с ОМОНом. Постоянно пытаются прогнать, а куда идти — не говорят. Мы готовы даже платить аренду!» — поделился переживаниями хмурый мужчина. Ещё в 2012 году обсуждался вопрос организации «официального» блошиного рынка, но спустя 6 лет в историческом центре города по-прежнему существует хаотичная торговля различным «барахлом». С каждой неделей торговцев становится всё меньше: тому способствует давление со стороны властей и интернет (по словам знатоков, многие стали продавать на тематических форумах). И всё же среди разложенной на картонках и пакетах одежды, обуви и телефонах-раскладушках прямиком из 2000-х можно найти нечто по-настоящему ценное. Представляем вашему вниманию вещи, которые украсят интерьер, одним своим видом расскажут историю и продемонстрируют социальный срез разных времён., Фото: Артём Килькин