«Папина дочка»: Нюша опубликовала трогательное фото с отцом

Известная российская певица Нюша тронула многих интернет-пользователей своей неожиданно милой и нежной фотографией, на которой она позирует в крепких и сильных объятиях отца. Публичное обнародование подобных семейных снимков вовсе не свойственно для 27-летней артистки, потому новое фото вызвало настоящий ажиотаж в ее микроблоге.

Эффектная красавица Нюша вовсе не из тех знаменитостей, которые с легкостью выставляют на всеобщее обозрение все нюансы своей личной семейной жизни. Артистка старательно оберегает себя от излишнего любопытства фанатов и представителей прессы, в то же время все время находясь на виду. 27-летней певице уже долгое время каким-то чудом удается балансировать на грани поддержания публичного интереса к своей личности и абсолютной доступности ко всем сферам жизнедеятельности.

В Инстаграм-аккаунте звезды эстрады с завидной регулярностью появляются новые публикации, но все они связаны исключительно с работой и творчеством. Однако на днях Нюша неожиданно опубликовала невероятно нежный снимок, на котором она позирует в объятиях своего отца. Девушка трогательно прильнула к родителю и доверчиво прикрыла глаза. «Вокруг всегда суета, люди со своими убеждениями и предрассудками… они слабые, потому что не верят в чудеса… Спасибо, что научил верить», — подписала публикацию артистка.

Многие поклонники не смогли молча пройти мимо такого очаровательного фотоснимка и оставили под ним приятные комментарии. «Папина дочка, родители — это бесценно» «Как похожа на отца! Папина!» «Ну очень милые!» «Нюша, так приятно смотреть на тебя счастливую! Пусть будет у тебя все хорошо» «Папина девочка! Просто копия» К слову, певицу все чаще стали атаковать в сети с вопросами о беременности. Пока Нюша упорно продолжат хранить молчание и отказывается от каких-либо комментариев. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!