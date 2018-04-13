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Редкие белые тигры в Костромском цирке: осталось два представления
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Редкие белые тигры в Костромском цирке: осталось два представления 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Программа «Парад хищников» в Костромском цирке будет идти еще два дня, узнал KOSTROMA.TODAY. Зрителей приглашают насладиться интересными представлениями.
Гостей цирка ждут замечательные номера с дрессированными животными: королевские пудели, кошки, носухи и еноты.
Эквилибристы исполнят сложные трюки на оригинальных аппаратах. Жонглеры удивят своей ловкостью. Воздушные гимнасты покажут головокружительные трюки под самым куполом цирка.
Все время на манеже атмосферу радости и смеха будет поддерживать клоунский дуэт — Демьян и Чика. Гвоздь программы — аттракцион с хищниками под руководством всемирно известной дрессировщицы Ольги Денисовой. На манеж Костромского цирка выйдут уникальные белые тигры Америки.
Дети до 3-х лет бесплатно с предоставлением документа о рождении ребенка без права отдельного посадочного места.
Справки по телефонам: (4942) 55-86-41  8-920-398-09-01; 8-920-398-09-05  Билеты можно приобрести в кассах и на сайте цирка.
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