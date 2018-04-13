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Журнал Numéro Россия провел фэшн-день в «Крокус Сити Молле»
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Журнал Numéro Россия провел фэшн-день в «Крокус Сити Молле» 

Журнал ОК! 1 час назад
Numéro Россия совместно с «Крокус Сити Моллом» представили проект Numero School Day, вовлекающий всех любителей моды в креативный процесс работы fashion-индустрии.
В рамках мероприятия состоялся практический урок Numéro School: стилисты — студенты Игоря Андреева, главного редактора Numero Россия, отобрали более тридцати посетителей, которые приняли участие в уроке в качестве моделей. У каждого участника был свой образ, за преображение главных героев дня отвечали приглашенные журналом визажисты и стилисты по волосам, а луки составляли стилисты-студенты, используя выбранную в бутиках «Крокус Сити Молла» одежду и обувь.
Параллельно с практическим уроком, который длился более восьми часов, лекции прочитали фотограф Алексей Никишин и главный редактор журнала Numero Игорь Андреев. Для всех гостей мероприятия был организован коктейль: шампанское и легкие закуски, а за праздничное настроение отвечала DJ Katos.
В завершении насыщенного дня прошел разбор ошибок: жюри, состоящее из главного редактора Numéro, fashion-фотографа Наталии Коган и шеф-редактора Numero Марии выбрали три лучшие работы. При этом оценивались не только ученики модной школы, но и сами модели. Среди призов были сертификат на покупки в «Крокус Сити Молле» на 100 000 рублей, сертификат на обучение на курсе «Как работает глянец» в Numéro School, сертификат на 3000 рублей в ресторан Rose Bar Crocus City.
Это был первый Numero School Day, но точно не последний — подписывайтесь на Instagram @numerorussia и следите за новостями, чтобы в следующий раз принять участие в незабываемом fashion-ивенте!
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