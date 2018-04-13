«Эксперт колбасок»: у Софи Тернер обнаружилось неожиданное хобби

Актриса популярного сериала «Игра престолов» Софи Тернер неожиданно для 22-летней девушки из индустрии, помешанной на красоте, предпочитает достаточно обычную пищу. Одному блюду она даже посвятила отдельную страничку в Инстаграме.

Яростные фанаты Софи выяснили, что звезде помимо ее именного аккаунта в Инстаграме принадлежит и чудаковатый микроблог, посвященный колбаскам и котлеткам. Оказывается, 22-летняя девушка обожает эти блюда, а потому, когда путешествует, обязательно их заказывает. Видно, чтобы не забыть, где ей понравились колбаски, а где нет, она завела себе блог. А может, чтобы наслаждаться видом колбасок и воспоминаниями о них, ведь, как пишет сама звезда: «Ничего больше не нужно девушке, чем хорошая колбаса и немного свежевыжатого сока грейпфрута».

Интернет-пользователи не скрывают иронии. «Эксперт колбасок, кто бы мог подумать» «Научи как есть и не полнеть!» «О боги, теперь все парни ее» «Это одновременно странно будто она маньяк тайный и мило, потому что непосредственно»

Софи не часто обновляет блог, там пока несколько обзоров колбасок и котлет из Лондона и Германии. Девушка выкладывает фото исключительно еды, добавляя к ним подробное описание вкусовых качеств и оценку по десяти-бальной шкале. После того, как фанаты узнали о хобби актрисы, в ее аккаунте стало больше 30 тысяч подписчиков. Возможно, раз ее личность рассекречена, Софи начнет добавлять и свои фото с колбасками.

Теперь не удивляет, что однажды Софи заставляли сбрасывать вес ради новых контрактов. Актриса возмущена тем, что ей приходилось менять свои параметры, даже если образ того не требовал.