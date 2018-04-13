Он должен был отказаться от школы, поскольку его подруга забеременела. Но то, что он сделал дальше — потрясает!

Мои родители только окончили среднюю школу, когда моя мама забеременела, им тогда было по 17 лет.

Я рос в трехкомнатной хижине без электричества и газа. Чтобы ночью включить свет, мой папа вытаскивал аккумулятор из своего старого автомобиля и через провода подключал к нему лампочку.

Моим единственным подарком на день рождения была новая пара обуви и так каждый год. Мы ели рис и бобы каждую чертову ночь недели. Даже сокращенный обед был слишком дорогим, поэтому моя мама делала мне небольшие бутерброды в школу, а каждое утро я ел трескучую пшеничную кашу на завтрак. Это было настоящее дер*мо!

Однажды в мой день рождения, мы с отцом поехали на заправочную станцию, где он купил мне банку колу. На обратном пути я споткнулся, и она выпала у меня из рук, ударилась о камень и взорвалась. Мой папа действительно не мог позволить себе еще 50 центов, но он прошел весь путь назад пешком и купил мне еще одну банку.

Потом все изменилось. Мой папа работал в механическом цехе среди инженеров, он делал предметы, которые они разрабатывали. Ну, он начал искать способы улучшить свои проекты, поэтому они позволили ему пойти на дизайнерские курсы, затем они показали ему, как использовать САПР, и он составлял чертежи. Затем всех инженеров уволили. Один из этих инженеров получил новую работу в месте под названием «Ciba Vision», и он рассказал менеджерам о действительно исключительном «инженере», которого он знал. Так что мой папа, без диплома о высшем образовании, был нанят инженером.

Наши жизни изменились за одну ночь. У нас была новая одежда, новый автомобиль, мы купили дом, и на следующий день рождения у меня была новая приставка «Nintendo».

Святое дер*мо! Это было похоже на рай. Теперь он вице-президент небольшой компании в Атланте, и он выучил каждого из своих пяти сыновей в колледже!