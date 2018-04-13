Как стать главным в офисе в первую неделю работы. Инструкция от программиста

Понедельник

В первый рабочий день вы должны полностью сосредоточиться на физическом доминировании в офисе. Люди инстинктивно подчиняются самым большим и сильным. Стоит вам доказать свою доминантность, как вы сразу завоюете любовь и уважение команды, а все остальные аспекты становления альфы проявятся сами собой.

В понедельник вы должны встать рано утром, потягать железо и ничего не пить, чтобы выпирали сосуды. Примите душ, но после него наденьте свою тренировочную форму. Так вы будете выглядеть в офисе серьезным шкафом, который готов со всем разобраться.

Придя на работу, первым делом надо выбрать рабочий стол. Если в офисе есть стол для работы стоя, выберите его — возвышаясь над коллегами, вы будете выглядеть доминирующе. Это особенно важно для оупенспейса. Люди должны смотреть на вас снизу вверх, пусть и в буквальном смысле. Можно выбрать стол в углу и развернуть его так, чтобы за спиной у вас была стена, а вы сами смотрели на коллег. Поверните свои мониторы так, чтобы один из них могли видеть только вы (разумеется, это тот экран, на котором вы листаете Facebook). Рабочий монитор должен всегда показывать код и терминал.

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После обеда достаньте из сумки огромную банку с протеином и с грохотом поставьте ее на стол. Обязательно купите протеин какого-нибудь премиум-бренда — вы ведь лучший в своем деле (программировании). И не забудьте про шейкеры — их у вас должно быть минимум две штуки, но лучше больше. Оставляйте их в разных углах офиса, помечая свою территорию.

Остаток дня проведите, знакомясь с коллегами и подмечая их слабости. На ночь отварите себе десяток яиц, чтобы съесть их на следующий день.

Вторник

В понедельник вы продемонстрировали свою физическую силу, вторник нужно показать, кто главный в коде.

Изучайте код вашей команды — каждые пять-десять минут громко вздыхайте и делайте пометки в блокноте. Сохраняйте на лице выражение легкого отвращения. По мере изучения кода ваше лицо должно становиться все более раздраженным. Бормочите себе под нос слова вроде «нужен рефакторинг» и «это надо переписать». Рисуйте на доске случайные навороченные диаграммы. К трем часам все должны видеть, что вы в бешенстве. Съешьте парочку перцев чили, чтобы вспотеть. К четырем выпустите свой гнев, швырнув в стену одно из яиц, которое вы сварили вчера вечером. Громко захлопните ноутбук и уйдите с работы пораньше.

Среда

Среда — день, когда вам нужно показать, что вы эксперт в области технологий. На утренней планерке начните говорить первыми и проводите ее, как настоящий скрам-мастер. Если кто-то из коллег говорит дольше десяти секунд, немедленно его прервите и скажите, что обсуждение этого вопроса стоит отложить. Принесите с собой блокнот и делайте пометки.

Когда дойдет ваш черед высказаться, произнести долгую и яростную речь об ужасных элементах кода, которые вы вчера нашли. Сообщите, что вы уже начали разрабатывать архитектуру для неизбежного переписывания кода. Постарайтесь упомянуть максимум последних фреймворков и технологий. Используйте такие слова, как «биг дата», «облако» и «масштабируемость». Про разработку через тестирование вы должны сказать минимум три-четыре раза.

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Во время вступления смотрите в глаза соседу слева и не отводите взгляд, пока тот не отвернется. Повторите со следующим коллегой. К тому времени, как вы закончите свою речь, вы заглянете в глаза каждому в комнате и передадите им мысленный сигнал, что вы являетесь настоящим альфой. Повторяйте этот ритуал на каждой планерке.

Четверг

К четвергу вы уже смогли показать всем, что вы самый сильный, умный и преданный делу инженер в команде. Придя на работу, выбросьте стандартную клавиатуру и подключите механическую, обязательно с модной подсветкой. Громкий шум ваших клавиш будет напоминать коллегам, что вы настроены всерьез.

Зайдите в корпоративный баг-трекер и поищите там самые простые баги. Остаток дня посвятите их исправлению, но не отправляйте код-ревью (CR).

Во время работы старайтесь выглядеть максимально раздраженным, как будто вы не верите, что вашим коллегам удалось написать настолько плохой код. В течение дня старайтесь печатать все яростнее и яростнее. Не обедайте. Работайте без перерыва. Уходите из офиса последним.

В 10 вечера включите удаленку и отправьте команде первый CR. Через час — еще один. За день вы исправили столько багов. Все поймут, какой вы трудолюбивый и крутой.

Пятница

Последний день вашей первой рабочей недели. Если вы действовали четко по плану, то теперь вы стали настоящим альфа-программистом. Напишите, что сегодня хотите поработать из дома и устройте себе выходной. Вы его заслужили.

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