Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс: «В приметы не

Александр Шепс — обладатель главного приза на шоу «Битва экстрасенсов» и один из самых активных участников проекта «Экстрасенсы: битва сильнейших». В эксклюзивном интервью Wday.ru Александр ответил на самые популярные вопросы, которые чаще всего ему задают поклонники программы.

— Саша, наверняка чаще всего вам приходится отвечать на вопросы: «Почему расстался с Мэри?» и «Правда ли все то, что показывают в „Битве“?». Придумали уже какие-то универсальные ответы?

Александр Шепс: — На самом деле меня не так часто спрашивают о Мэри, поэтому я всегда затрудняюсь ответить, поскольку приходится напрягать память. А что касается «Битвы», все правда! Универсальнее ответа быть не может. Сотни людей, которым помогли экстрасенсы на съемках, тому подтверждение.

— А вы вообще всегда честно отвечаете на вопросы? Или разрешаете себе слукавить?

Александр Шепс: — Слукавлю, если скажу, что всегда честен. Поэтому отвечу, что иногда лукавлю, чтобы оставаться честным всегда, когда отвечаю на подобные вопросы.

Александр и Мэри познакомились на съемках

— На съемках вы часто жалуетесь, что, к примеру, яркий свет сбивает вас и выводит из транса. А что еще мешает в работе? И как с этим справляетесь во время съемок?

Александр Шепс: — Я никогда не жалуюсь на условия, в которых происходит процесс работы с людьми, и не могу согласиться с вашей формулировкой «часто жалуетесь». В работе очень мешает человеческое любопытство. Я говорю о ситуациях, когда люди спрашивают меня о чем угодно, лишь бы задать вопрос, например: «Александр, а расскажите что-нибудь обо мне». Когда экстрасенс работает с мертвыми, подобные вопросы выглядят как насмешка.

— Какая история людей, обратившихся за помощью, больше всего запомнилась?

Александр Шепс: — Та, которую я вам никогда не расскажу.

— В одном из выпусков Виктория Райдос пожаловалась, что таможенники в аэропорту забрали у нее ритуальный нож. Вы в ответ сказали, что вас они пропускают без проблем. Узнают? Пользуетесь своей славой?

Александр Шепс: — Узнают. Но когда хотят забрать что-нибудь из моих личных вещей, необходимых для работы, я просто отвечаю: «Хотите забрать? Тогда возьмите в руки и заберите, если вам это под силу». Обычно после этого меня пропускают без дополнительных вопросов.

Александр утверждает, что может видеть духов

— Правда ли, что вы в отличие от большинства других финалистов «Битвы…» многие приемы вы ведете бесплатно (если случай серьезный)? И на что тогда живете и путешествуете, если магия — ваша основная сфера деятельности?

Александр Шепс: — Да, это правда. А помимо приемов у меня масса другой разнообразной работы — я провожу семинары, выпустил две книги и готовлю третью, открыл собственную «Мастерскую магии» в Москве и моем родном городе Самаре. И все это лишь малая часть моих основных дел и интересов.

— С кем из экстрасенсов в паре вы бы не стали работать в «Битве сильнейших»?

Александр Шепс: — Я не капризная барышня и никогда не ставлю свои личные симпатии или антипатии выше того факта, что людям необходима моя помощь. Если я могу помочь, помогаю. И мне нет никакого дела до того, кто будет вторым.

— Константин Гецати сказал, что настоящий мастер должен быть отшельником, так как любовь и другие личные отношения отнимают слишком много энергии. Вы тоже так считаете? И свободно ли ваше сердце в настоящий момент?

Александр Шепс: — Отшельничество может быть полезным, но только на определенный этап времени. Для меня любовь и окружающие меня люди — это источник вдохновения и источник силы. Мое сердце было свободно всегда, потому что настоящая любовь подразумевает абсолютную свободу.

— Какие девушки вообще нравятся Александру Шепсу?

Александр Шепс: — Все без исключения, независимо от их цвета волос, цвета глаз, роста и возраста.

— Если бы вы выбирали жизнь бедняка и отшельника, но владеющего сакральными знаниями и помогающего людям, или жизнь богача и прожигателя жизни, у которого нет ограничений и материальных проблем, что бы выбрали?

Александр Шепс: — Я бы выбрал роль того, кто способен предложить такой выбор!

— Место силы для вас — это…

Александр Шепс: — Байкал.

— А место, которое обходите стороной?

Александр Шепс: — Такого места нет.

— Вы верите в приметы?

Александр Шепс: — Категорически нет! Я верю, что сам решаю, как и к чему иду.

— Раскройте секрет, придет ли ваш брат на 19-й сезон «Битвы….». И может ли он реально повторить триумф Александра Шепса?

Александр Шепс: — У меня трое братьев. Кого конкретно вы имеете в виду?

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