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Народ тошнит от лобызаний Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
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Народ тошнит от лобызаний Цымбалюк-Романовской и Шаляпина 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Некоторые персонажи нашего шоу-бизнеса набили оскомину у российского телезрителя. Многие уже и забыли есть ли у этих псевдозвезд какие-либо таланты кроме бесконечных походов по студиям телешоу. Постоянное появление этих людей на мониторах и экранах начинает вызывать раздражение.
К примеру, в группе во «Вконтакте», посвященной звездам нашей эстрады, опубликовали снимок, обнимающихся Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Казалось, опубликовали и Бог с ними, вот только из 100 комментариев под фото ни одного положительного, мало того сложно найти даже нейтральное мнение об этих знаменитостях.
Некоторые комментаторы уверены, что певцу и пианистке пора перестать срамить себя с экранов и заняться творчеством. «Как же надоели они людям бездельники, телевизионщики допускают что бы они за счет шоу жили не тужили. Да у нас не телевидение а сплошное шоу», — заметила девушка.
Другие отметили, что у Прохора и Виталины есть много общего, например желание нажиться за чужой счет и пропиарится выставляя свое грязное белье на всеобщее обозрение. «А по моему самое то! Стоят друг друга! Пусть цимбалюк разводит на бабки Шаляпина, а Шаляпин — цимбалюк», «Кто кого общипывать будет?», «Они друг друга стоят.два халявщика на чужие деньги», «Хороша. Парочка. Баран. Да. Ярочка!», «На пару будут по всем каналам бродить, деньги зарабатывать», «Видимо каждый из них считает другого „старым“… Прохор любит бабушек, а Вита дедушек!», «Идеальная парочка!», «На что жить будут? Две жены в одной семье)», — рассуждали пользователи соцсети.
Создается впечатление, что в медиапространстве нашей страны нет никого, кто бы так сильно раздражал наш народ, как Шаляпин и Цымбалюк-Романовская. Видимо эти лица так сильно примелькались, что от них начало тошнить.
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