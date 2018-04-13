Можно ли «изменить» партнера

Одно из самых классических заблуждений, которое встречается у девушек в отношениях заключается в том, что партнер может и должен измениться — если он ценит эти отношения, конечно. Эта идея часто разрастается до того, что если партнер не меняется — то это вина женщины, которая недостаточно старается. Это встречается и в токсичных отношениях, где жертва верит в то, что ее любовь сможет «исправить» что угодно — в том числе и травмирующее поведение.

Но можно ли изменить партнера на самом деле?

Эндрю Кристенсен, профессор психологии в Университете Лос-Анджелеса, выпустивший книгу Reconcilable Differences посвященную конфликтам в браке, говорит о том, что партнеры не могут измениться фундаментально — даже если этого требуют отношения.

«Люди не могут изменить свою сущность, даже если они пытаются, и бесполезно требовать, чтобы они это сделали», — говорит Кристенсен, который более двадцати лет работал с парной терапией. «Чтобы любить и жениться на ком-то, вы должны принять сущность другого человека, вы должны принять, кто он или она. Вы можете настаивать на небольших переменах, но не просите измениться полностью».

Мы хотим, чтобы наш партнер признал нашу правоту и необходимость изменений, о которых мы просим. Мы часто считаем, что в поведении и отношении нашего партнера произойдет трансформация — и, возможно, он будет даже благодарен за то, что мы помогли ему стать лучше. Но этого не происходит — и мы или начинаем винить себя и стараться еще больше, или виним в этом партнера.

Простая идея — все люди разные. Мы все растем в разных условиях, с разным окружением и это влияет на формирование личности. То, что раздражает вас, может быть давней привычкой, служившей защитой от негативного влияния. То, что вредит вам, может казаться партнеру совершенно нормальным — например, домашнее насилие или злоупотребление алкоголем. Это не оправдывает его поведение, но помогает понять, что корни проблемы лежат куда глубже, чем могут достать ваши попытки помочь измениться.

Что делать в такой ситуации? Эндрю Кристенсен советует быть более понимающими и принимающими. Говорите с партнером о том, что вас беспокоит — и слушайте во время разговора о том, что беспокоит его.

Никто не идеален — и если есть что-то, что раздражает вас, то есть и то, что раздражает его. Подумайте, насколько ценны эти отношения и перевешивают ли их то, что вам не нравится вкус в фильмах или пищевые пристрастия другого человека.

Эта рекомендация справедлива до тех пор, пока поведение партнера вам не вредит. Если его привычка — это унижение вас или насилие, то мириться с этим не стоит. Даже если партнер обещает измениться каждый раз после вспышки гнева, он вряд ли сдержит это обещание — потому что это стандартный цикл насилия, в котором за вспышкой следует раскаяние. Но для нарушения этого цикла требуется долгая и глубокая работа специалиста — вы не обязаны выполнять ее самостоятельно и переживать травмирующий опыт снова и снова.

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