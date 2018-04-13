Удачный момент. Как получить повышение пока ваш начальник в отпуске

Большинства рабочих проблем можно было избежать, если бы люди обсуждали спорные вопросы по мере их возникновения. Узнав о предстоящем отпуске вашего шефа, попросите его или ее о встрече с вами накануне каникул. Даже если исполняющей обязанности назначают не вас, есть смысл «сверить часы» с непосредственным руководителем. Составьте список приоритетных задач и направлений работы на этот период. Будьте краткой и придайте документу структуру: это сделает нужный акцент на серьезности вашего письма.

Обсудите с начальником этот документ и попросите прокомментировать. Это помогает установить более доверительные отношения с руководством и в очередной раз подчеркивает вашу ответственность. Не лишним будет договориться об экстренном канале связи: по какому вопросу и каким способом вы можете связаться с шефом. Это избавит вас от мучительных раздумий «звонить или нет» в случае непредвиденной проблемы, а вашего начальника от риторических, но запоздалых вопросов о том, почему его не поставили в известность.

Авось обойдется

Получив новые обязанности, стоит озадачиться вопросом и новых прав. «Могу ли я все сделать сама?» — это не тот вопрос, который стоит задавать, получив очередную задачу. Успешный лидер — не та, что несется, сломя голову, навстречу подвигу, а та, которая способна грамотно оценить фронт работ и «подсчитать» количество необходимых затрат: временных, финансовых, людских.

Если после встречи с шефом вам становится ясно, что нужен еще один человек в команду, или, наоборот, с вас нужно снять какие-то обязанности на время замещения отдыхающего топа, не стесняйтесь об этом заявить. Такое требование не может быть воспринято как боязнь неудачи, наоборот, грамотное планирование — то, чего, порой, не хватает российскому менеджменту, излишне полагающемуся на спасительный «авось». Мысленно пройдите все рабочие процессы. Может оказаться, что новым ресурсом, который вам нужен, является не ассистент, а доступ на совещания в соседнем департаменте или рассылка, приходящая по итогам недели, вашему боссу. Все это стоит учесть до того, как погаснет лампочка компьютера вашего начальника.

Офисная «мать Тереза»

Интересуйтесь делами коллег — совет, которому всегда уместно следовать. Поддержание теплых, доверительных отношений с командой не только придает уверенности каждому участнику коллектива, но и повышает эффективность труда. Интересоваться ходом дел у коллег, предлагать посильную помощь и делиться собственным опытом (не с позиции самого умного, а с позиции набившего аналогичные шишки) можно и нужно даже тогда, когда ваш босс на месте. Важно понимать, что как стратегия данный совет не предполагает замены вашего начальника, или перехода его статуса лидера к вам. Наоборот, данная линия поведения демонстрирует ваши лидерские качества как бы сама собой.

Уместно также отметить, что, несмотря на западные стремления к равенству, от женщин чаще ждут участия и эмоционального вовлечения в процесс. Это не значит, что нужно становиться офисной «матерью Терезой», но можно быть внимательной к нуждам коллег и пытаться их решить для общего блага. Превзойдите ожидания После обсуждения плана работ с шефом у вас есть список задач и показатели, по которым будет оцениваться ваша работа. Не всегда можно увеличить KPI и привлечь больше партнеров, продать больше товара или назначить больше встреч. Но всегда можно проанализировать процесс и, выявив его слабые стороны, предложить способы оптимизации. Занимаетесь продажами? Проанализируйте скрипты и то, как новички понимают УТП продукта. Работаете с партнерами? Изучите статистику отказов и попробуйте выявить закономерности. Эти задачи перед вами не ставили и решения не ждут. Между тем, работа над ними никак не скажется на компании, пока не будет принято окончательное решение. Ваше босс приятно удивится такому подходу, так как большинство людей редко выходят за рамки своих обязанностей. Продемонстрировав свою заинтересованность, системность и способность принимать решения, вы повысите уровень доверия к вам и закрепите за собой статус лидера.

Важный момент

Вторая встреча с вашим шефом — после его возвращения из отпуска. Удобнее, если вы позаботитесь о ее назначении заранее, предваряя многочисленные совещания, на которых боссу нужно будет присутствовать. Возьмите на себя роль докладчика и коротко пройдитесь по листу задач, отметьте, что было выполнено и в каком объеме, с какими проблемами вы столкнулись и как их решили. Упомяните коллег и поблагодарите их за работу. Расскажите о своих инициативах, рожденных во время отпуска топа. Все это укрепит его уверенность в вас, докажет, что на вас можно положиться, и он сможет похвалить вас на следующем уровне своих встреч. Если же проблемы, с которыми вы столкнулись во время отпуска начальства, принесли ощутимый вред, ему будет лучше узнать обо всем от вас и разобраться в причинах неудачи.

На этой встрече уместно задать следующие вопросы: «Как я могу быть более эффективной для этой должности?», а также «Что я должна сделать, чтобы получить повышение?». Открытый диалог — также признак уверенной в своих силах лидера, с которым можно иметь дело.

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