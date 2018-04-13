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Кадры подготовки развода конных караулов на Соборной площади
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Кадры подготовки развода конных караулов на Соборной площади 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На соборной площади московского Кремля прошла подготовка к открытию нового сезона торжественных церемоний развода пеших и конных караулов Президентского полка.
Церемониальный развод конных и пеших караулов появился еще в петровские времена, но какие элементы выполнялись тогда, неизвестно. Современные рисунок и композиция разработаны в президентском полку.
«В церемониале участвуют лошади только серой масти, вороные или гнедые. Рост 165 сантиметров, возраст — не моложе шести лет. Их приучают не боятся громких звуков — выстрелов и яркого света, например вспышкам фотокамер. Чтобы на Соборной площади ничто не отвлекало скакунов от торжественного смотра», — рассказал Сергей Иваненко, командир кавалеристского эскадрона.
К этому торжественному выходу кавалеристы готовились всю зиму. Тренировки проходили в Подмосковье. Первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет 14 апреля.
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