Кадры подготовки развода конных караулов на Соборной площади

На соборной площади московского Кремля прошла подготовка к открытию нового сезона торжественных церемоний развода пеших и конных караулов Президентского полка.

Церемониальный развод конных и пеших караулов появился еще в петровские времена, но какие элементы выполнялись тогда, неизвестно. Современные рисунок и композиция разработаны в президентском полку.

«В церемониале участвуют лошади только серой масти, вороные или гнедые. Рост 165 сантиметров, возраст — не моложе шести лет. Их приучают не боятся громких звуков — выстрелов и яркого света, например вспышкам фотокамер. Чтобы на Соборной площади ничто не отвлекало скакунов от торжественного смотра», — рассказал Сергей Иваненко , командир кавалеристского эскадрона.

К этому торжественному выходу кавалеристы готовились всю зиму. Тренировки проходили в Подмосковье. Первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет 14 апреля.