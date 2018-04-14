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Президентский полк открывает сезон развода караулов в Кремле Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/5124406
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Президентский полк открывает сезон развода караулов в Кремле Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/5124406 

Авторадио 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Президентский полк проведет сегодня в полдень на Соборной площади Кремля первую в 2018 году торжественную церемонию развода пеших и конных караулов. В Федеральной службе охраны отметили, что нынешний сезон приходится на два юбилея: 100-летие комендатуры Московского Кремля и 80-летие Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. В честь этих памятный дат сценарий церемонии обновили. В программе выступления военнослужащих появился новый элемент «реверс». Кроме того, дирижер Президентского оркестра полковник Евгений Никитин написал Церемониальный встречный марш, который впервые исполнят музыканты во время выхода знаменной группы. Военнослужащие будут выступать перед зрителями раз в неделю ближайшие полгода.
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