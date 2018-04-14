Ещё
В Кремле пройдет первый в этом году развод караулов Президентского полка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кремле пройдет первый в этом году развод караулов Президентского полка 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет в эту субботу на Соборной площади Московского Кремля, сообщает пресс-служба фестиваля «Спасская башня».
"Четырнадцатого апреля на Соборной площади Московского Кремля состоится первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Церемониальный развод проводится сезонно: в тёплое время года по субботам в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля", — сказано в сообщении.
Президентский (Кремлевский) полк — уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России — верховному главнокомандующему.
Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года, так как зимой военнослужащие Президентского полка активно тренируются.
Подобные церемонии проводились в царской России, но чаще не в Кремле, а там, где в этот момент находился император — в Санкт-Петербурге или в Петергофе. В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина. Затем так называемый «пост номер один» был восстановлен у Могилы Неизвестного Солдата.
Порядок возрожденной церемонии развода пеших и конных караулов разрабатывали военнослужащие Президентского полка и сотрудники протокола президента России под руководством коменданта Кремля и по согласованию с Геральдическим советом при главе государства. При подготовке сценария церемонии его разработчики знакомились с аналогичными церемониями в других странах, в том числе Таиланде и Великобритании.
РИА Новости: последние новости
Китаянка с ампутированными руками и ногами заботится о столетней матери В Екатеринбургском зоопарке родился редкий земляной поросенок Столичные хлебозаводы испекут более 3,5 миллиона куличей и кексов к Пасхе
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже175
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди110
Анфиса Чехова поразила фанатов фото «до» и «после»4
Что никогда не должна делать сильная женщина7
Рыжеволосые звезды, которым поклоняется весь мир5
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение