В Кремле пройдет первый в этом году развод караулов Президентского полка

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости . Первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет в эту субботу на Соборной площади Московского Кремля, сообщает пресс-служба фестиваля «Спасская башня».

"Четырнадцатого апреля на Соборной площади Московского Кремля состоится первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Церемониальный развод проводится сезонно: в тёплое время года по субботам в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля", — сказано в сообщении.

Президентский (Кремлевский) полк — уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны , имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России — верховному главнокомандующему.

Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года, так как зимой военнослужащие Президентского полка активно тренируются.

Подобные церемонии проводились в царской России, но чаще не в Кремле, а там, где в этот момент находился император — в Санкт-Петербурге или в Петергофе. В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина. Затем так называемый «пост номер один» был восстановлен у Могилы Неизвестного Солдата.

Порядок возрожденной церемонии развода пеших и конных караулов разрабатывали военнослужащие Президентского полка и сотрудники протокола президента России под руководством коменданта Кремля и по согласованию с Геральдическим советом при главе государства. При подготовке сценария церемонии его разработчики знакомились с аналогичными церемониями в других странах, в том числе Таиланде и Великобритании.