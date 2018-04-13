Голодовка и буйство пирогов: как журналист Ufa1 справилась с третьей неделей марафона похудения

В погоне за стройной фигурой корреспондент портала Анжелика решилась на участие в марафоне похудения. Гонка за красотой началась 18 марта. С тех пор она еженедельно рассказывает о своих результатах, трудностях и достижениях. Первая неделя унесла полтора килограмма, вторая еще два. А третья закончилась очень неожиданно.

Страстная неделя

Я продолжаю совмещать Великий пост и правильное питание. Третья серия испытаний оказалась нелегкой, потому что выпала на страстную неделю, последнюю перед Пасхой. В самые строгие дни отказаться от еды совсем не получилось: работа и тренировки отнимали много сил. Но рацион по-честному сократила до минимума, сделав упор на овощи.

— Углеводы не так вредны, как многие думают. В их состав входит глюкоза, она перерабатывается организмом в инсулин и питает мышцы. Без углеводов тренировки могут превратиться в пытку, потому что сильно упадет выносливость, — развеял мифы наш тренер.

Главное условие — углеводы выбирать правильные, то есть те, которые долго перевариваются: крупы, овощи и зелень. Шесть дней я на них и налегала, ела овсянку с брокколи два раза в день, а по ночам мне снились горы шашлыка вперемешку с пасхальными куличами.

В один из дней мне пришлось испечь куличи для редакции, но я сдержалась и не попробовала

От скручиваний до ситапов

В целом неделя началась бодро: с круговых тренировок с моими любимыми бёрпи (ну вы помните — сочетание планки и отжимания с подскоком), за ними шли скручивания для пресса, и всё завершалось планкой. Над каждым упражнением я потела по минуте.

— Всего пять кругов, с минутой отдыха между ними. Держитесь! — воодушевляла участников тренер.

Ну мы и держались целых два дня. А на третий в группе марафона появилась тренировка «килл-жир»: куча отжиманий вперемешку со «скалолазами».

— Не забывайте, кто-то усердно работает сейчас! Каждая твоя пропущенная тренировка отдаляет тебя от заветных цифр на весах и внешнего вида, о котором ты мечтаешь, — вещала тренер.

Жесткую тренировку я, увы, пропустила. Зато сходила в зал и потягала штангу — слабенькая, но всё же альтернатива.

— Просто в конце 48-дневного поста сил на интенсивные тренировки не осталось, — успокаивала я себя малодушно.

Тренировка на пресс далась не просто, сил на упражнения не осталось

Спецзадание: «Мама, я устала»

На третьей неделе участников марафона ждало необычное спецзадание. Тем, кто хотел оторваться от конкурентов, предложили заработать 15 баллов на круговой тренировке из двух упражнений: 10 ситапов (подъем корпуса лежа на полу) и 10 отжиманий. Нужно было осилить минимум пять кругов. А той, что нарежет больше всех, полагался вкусный подарок.

Помогать со съемкой пришлось договариваться с пятилетней дочкой.

— Подержи камеру так, чтобы маму было полностью видно. А я буду выполнять задания, — проинструктировала я малышку и усадила на детский стульчик.

Начала я лихо: и ситапы, и отжимания давались мне легко, как песня. Но на четвертом круге выдохлась дочь.

— Мама, долго еще? Я устала, руки болят, давай скорее! — она едва не плакала.

Пришлось свернуть спецзадание после пяти кругов. Заслуженные 15 баллов я все-таки получила. Победительница наскакала в три раза больше меня — аж 13 кругов. Ей достались 19 баллов и баночка арахисовой пасты. Хорошо, что я не стала надрываться.

С круговой для спецзадания меня подвели не силы, а маленькая дочь

А вот и первый срыв

Воскресное пасхальное утро я начала с замеров. Благодаря Страстной неделе талия стала меньше аж на четыре сантиметра. На весах я не досчиталась еще двух кило. Общая потеря веса составила уже 5,5 килограмма. Отправлять результаты организаторам я поскакала едва ли не вприпрыжку. И принялась за стряпню: испекла два огромных кулича, накрасила два десятка яиц и отправилась к родственникам.

В гостях стол ломился от выпечки и всяческой еды. Я честно пыталась сдержаться, но не смогла и налопалась сдобы.

Вечером я всё же встала на весы:

— О, ужас! Плюс полтора килограмма!

И это всё булки с пирогами. А впереди последняя неделя марафона, придется сделать невозможное…

С куличами в последний день недели я явно перебрала