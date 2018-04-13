5 причин посмотреть «Большой злой лис и другие сказки»

12 апреля в некоторых российских кинотеатрах неожиданно стартовал мультфильм «Большой злой лис и другие сказки», лента чисто фестивальная и «артхаусная», но прекрасная. Мы понимаем, что в нешироком прокате «Большого злого лиса…» постигнет судьба коллег по малоизвестности, но такой мультик хорошо посмотреть и дома. А самое главное — с детьми, ведь рисовали его именно для них. Ну и для любителей высокой анимации, конечно. Оценка редакции Tlum.Ru — 8/10.

Не один, а целых три «Большой злой лис» — одна история, «Ребенок с доставкой» — другая, а «Как спасти Рождество» — третья. Все они емкие, каверзные и действительно интересные. Объединяет их место действия и герои, то есть ферма и ее обитатели.

Последние все как на подбор — яркие, понятные и забавные. Поросенок, самый разумный и адекватный на весь мультфильм. Его полные противоположности — Селезень и Кролик. Флегматичный ленивый Пес, суровый, но обаятельный Волк и даже Дед Мороз. Настоящий. И, разумеется, сам лис. Маленький, добрый и… нет-нет, большой и злой, конечно же!

Для детей от 3 до 103 Здесь можно вспомнить «Братца Лиса и Братца Кролика» Джанни Радари. Или «Винни-Пуха» Алана Милна, если первые вам не знакомы. Та самая порода детских произведений, созданных настолько круто, что они легко и правильно воспринимаются взрослыми. Здесь говорят на универсальном языке хороших дел, правильных эмоций и настоящей любви.

Про любовь тут в основном детско-родительскую, зато много и крайне жизненно. В невероятно милых цыплятах дети узнают себя, а в рыжем непутевом лисе, которому пришлось растить желтых малышей, разглядят себя родители. Скучно не будет никому.

Абсолютно уникальное явление

Ну то есть вообще. Подобные ленты выходят раз в очень много лет, их крайне мало, и мы активно радуемся, что они выходят вообще. В эпоху окончательного и бесповоротного триумфа 3D-технологий «Большой злой лис и другие сказки» — редчайший рисованный от руки зверь, спасибо, что на воле, а не в зоопарке.

Сама лента создана теми же французскими ребятами, что нарисовали мультфильм «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя». Родство чувствуется в акварельно-художественом стиле анимации, выборе говорящих зверей в качестве героев и высоком качестве всего в целом.

Глубокий уровень иронии

«У меня глаза вспотели» — шмыгает носом растроганный прощанием полюбившимся младенчиком Кролик. Он и его закадычный утиный друг являются основными источниками юмора — того, нехитрого, что предназначен для детей.

А для взрослых сюда положили порядочно сарказма, тонких отсылок и прямых реверансов к чему-то еще, начиная с «Моего соседа Тоторо» заканчивая «Инопланетянином» Спилберга. И пусть смеяться громко и вслух при просмотре не предполагается, настроение после «Большого лиса…» все равно подтягивается в струнку и взлетает.

Приятно для глаз и ушей

Про отличную 2D-анимацию уже упомянули, но можно еще разок, для верности. Она здесь именно живая, весомый аргумент всем тем, кто причитает: «в наше время мультики были душевные, а сейчас так не умеют…». Ну так вот — умеют. И душевно, и «лампово», и так, чтобы линии вились и складывались в картинки прямо у вас на глазах, а небрежно нарисованные звери казались более настоящими, чем смоделированные при помощи последних достижений компьютерной графики.

А еще здесь чудесная музыка, легкая, атмосферная и непростая. Именно такая, какая и должна быть в правильном материале для детей — не просто, а качественно. Отдельно отметим отечественный дубляж, который оказался хорошим.

Когда-то Станиславский сказал: «Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только лучше». Чуковский его перефразировал: «Для детей нужно писать так же, как и для взрослых, только лучше». Вы уже поняли, к чему это здесь, верно? Приятного просмотра!

Источник: iVideos

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