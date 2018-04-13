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Волочкова показала грудь пнутому Кизякову
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Волочкова показала грудь пнутому Кизякову 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Балерина Анастасия Волочкова надела неуместный наряд на передачу о семейных ценностях. Поклонников разозлила эта оплошность танцовщицы.
В своем Instagram-аккаунте блондинка опубликовала пару фотографий бекстейджа сьемок телепередачи «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым. Анастасия и ее родные стали приглашенными звездами нового выпуска.
На одном из снимков семейство и ведущий телепередачи сидят за столом в окружении шикарных предметов интерьера. Поклонники обратили внимание на слишком откровенный вырез платья Волочковой. По мнению комментаторов для передачи, которая выходит воскресным утром нужно было выбрать наряд поскромнее.
"Как коровьи лепешки. Волочкова уже не в том возрасте, чтоб трясти выменем. Уже пора приобщиться к богу а ее все больше тянет на разврат. Ни вкуса нет ни воспитания а было время когда сидел в зале с замиранием духа смотрел прекрасную лебедь. А теперь привратилась в тетку, очень жаль видеть во что превратилась. И как же бесит волочковская псевдоблаготворительность, не боится бога совсем. ", «Титьки вывалила…а стол пустой..», «ну не зря кизякова пнули с первого канала..писали о махинациях на детях сиротах, они стоят друг друга. Это чучела в рваном платье людей встречает, а за столом свои отвислые блины навалила», — злобствовали комментаторы.
Другие отметили, что Анастасия не создает впечатление человека, на мнение которого стоит ориентироваться в вопросах благополучия в доме. «О каких семейных ценностях идет речь？Что детям прививать？Голые телеса？Неадекват в кровати утром？Шпагаты？Вы то что своей дочери в голову вбиваете с юных лет？Чем мужика нужно брать？Где действительно культурные духовные ценности？Одна развлекуха. Смотри, доча, и учись у мамы, как нужно жить без особого напряга… Бедная и морально и материально, жизнь на подачках проходит. А где вы сами？Великая балерина, ******, где ученики, школа？И что передавать？Вообщем дурында великая и клоун российского шоубиза！А самооценка зашкаливает, пипец…Может психиатр поможет и найдете себе в этой жизни достойное применение», — не пожалел слов подписчик.
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