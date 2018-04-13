Енот-сирота, спасенный семьей с собаками, теперь тоже считает себя собакой

Рози Кемп около года назад недалеко от своего дома обнаружила маленького енота, который, по-видимому, упал с дерева. Он был совсем один, поэтому Рози с дочерью Лаурой принесли малыша домой. Крошку назвали Памкин (что в переводе означает «Тыковка»). Енот-сиротка быстро поправился, освоился, да так и остался жить у своих спасителей. Лаура рассказывает, что их девочка-енот быстро нашла общий язык с их семьей и двумя собаками, живущими в доме. Она везде ходит с ними и вообще начала вести себя, как собака! Памкин любит играть, она очень нежная и ласковая, но когда ей что-то не нравится, енотиха тут же рычит, показывая этим свое недовольство. Вот так теперь выглядит прирученный енот, которого Рози когда-то нашла во дворе с поломанной лапкой

А таким зверек был, когда его только принесли домой и назвали забавной кличкой Памкин

Памкин быстро поладила с собаками

Она игривая и любопытная

Зверек даже ведет себя, как собака

Памкин умеет ластиться и рычать, но она уважительно относится к членам семьи и своим четвероногим друзьям

Ухаживать за ней — это не самая легкая, но очень приятная работа

Памкин — очень умный зверек

А еще невероятно эмоциональный, поэтому с ней ни за что не соскучишься!