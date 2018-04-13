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Енот-сирота, спасенный семьей с собаками, теперь тоже считает себя собакой
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Енот-сирота, спасенный семьей с собаками, теперь тоже считает себя собакой 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Рози Кемп около года назад недалеко от своего дома обнаружила маленького енота, который, по-видимому, упал с дерева. Он был совсем один, поэтому Рози с дочерью Лаурой принесли малыша домой. Крошку назвали Памкин (что в переводе означает «Тыковка»). Енот-сиротка быстро поправился, освоился, да так и остался жить у своих спасителей. Лаура рассказывает, что их девочка-енот быстро нашла общий язык с их семьей и двумя собаками, живущими в доме. Она везде ходит с ними и вообще начала вести себя, как собака! Памкин любит играть, она очень нежная и ласковая, но когда ей что-то не нравится, енотиха тут же рычит, показывая этим свое недовольство. Вот так теперь выглядит прирученный енот, которого Рози когда-то нашла во дворе с поломанной лапкой
А таким зверек был, когда его только принесли домой и назвали забавной кличкой Памкин
Памкин быстро поладила с собаками
Она игривая и любопытная
Зверек даже ведет себя, как собака
Памкин умеет ластиться и рычать, но она уважительно относится к членам семьи и своим четвероногим друзьям
Ухаживать за ней — это не самая легкая, но очень приятная работа
Памкин — очень умный зверек
А еще невероятно эмоциональный, поэтому с ней ни за что не соскучишься!
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