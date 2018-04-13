«Краткий курс счастливой жизни для девушек»: эксперимент в Курске

12 апреля на площадке Творческого завода 5.40 прошел тренинг-семинар по самосовершенствованию и саморазвитию. Его проводили сотрудники психологической службы КГУ кандидаты психологических наук, доценты Юрченко Ирина Ларина Елена и Еремина Анастасия.

Форма мероприятия не стандартна — это попытка соединить элементы тренинга, телесно-ориентированной терапии и работу над обликом и имиджем в целом. Тренинг был только для девушек любого возраста. Участницам рассказали о всевозможной внутренней и внешней работе над собой.

Кроме психологической поддержки, на площадке работали профессиональные визажисты, которые раскрыли секреты дневного макияжа и сделали мейкап в подарок. А после фотографы провели небольшую фотосессию.

«Идея возникла с наступлением весны, с желанием изменений и обновлений. И еще мне захотелось попробовать формат, в котором соединяется, казалось бы, несоединимое, и посмотреть, что из этого получится. Немного авантюрно, но почему бы и нет», — рассказала организатор проекта Ирина Юрченко.

Текст: Арина Панова. Фото: Наталия Никонова.