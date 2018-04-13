Запевшую Шурыгину заткнули на свадьбе Солнцева

Диана Шурыгина дважды не смогла презентовать свою песню. В первый раз она сама не захотела выступать, во второй ей отказали продюсеры скандально известного телепроекта.

Жертва изнасилования и малоизвестный исполнитель Саша Акт были приглашены выступить на московскую площадку «Дома-2». Планировалось, что Диана представит одну из своих песен на свадебном торжестве шоумена Гогена Солнцева и предпринимательницы Екатерины Терешкович. Но, увы…

Молодожены, гости и музыканты, прождали полдня. Предыдущая съемка затянулась и их не могли впустить в помещение. Жениха и невесту сняли, а горе-исполнителей прогнали по домам в три часа ночи.

"Это было ужасно. Сначала нам сказали немного подождать, а потом все растянулось на шесть часов! На жену Гогена было страшно смотреть: все-таки Екатерине не 20 лет. Неуважение какое-то. Диана и Саша тоже нервничали, под конец стали возмущаться, но все равно ждали. А потом продюсер проекта сказала, что уже ничего не нужно. Вот как так можно договариваться? Видимо, Бог не зря любит троицу. Устроим презентацию на следующей неделе в клубе, накроем пару столов и позовем только самых близких и журналистов", — поделилась со StarHit продюсер Шурыгиной Диана Бичарова.

Добавим, что Диана должна была дебютировать еще прошлой осенью, на дне рождении Бичаровой. Вместе с Сашей Актом она планировала исполнить сингл «Рассвет без нее».