Ольга Бузова: Мама — мой самый жесткий критик

Уже месяц Ольга Бузова изнывает от страшной боли. Каждый новый шаг дается ей с большим трудом, узнал Sobesednik.ru

А все из-за разрыва связки на ноге. Врачи рекомендуют Бузовой полный покой. Но этого Бузова позволить себе не может. На днях она презентовала собственную криптовалюту, а после призналась: от боли ей хотелось кричать.

«Люблю смотреть мужчинам в рот»

— Нога болит сегодня очень, — вздыхает артистка. — Очень надеюсь, что операция мне не потребуется. Конечно, я неправильно поступаю, что не занимаюсь плотно лечением, и себя ругаю за это. Но как по-другому? Недавно спросили, какой у меня самый большой недостаток. Я честно пыталась вспомнить, пришлось даже обращаться за помощью к маме. Она — мой самый жесткий критик. Мама написала, что я не берегу себя. Не могу выпрямить ногу сейчас — она очень болит, ноет. Я получила травму перед концертом, на репетиции. МРТ показала разрыв крестообразной связки. Колено распухло — ходить не могла. Нужно повторно съездить посмотреть на МРТ, но пока некогда. Сейчас держусь на уколах и постаралась уменьшить танцевальную нагрузку. В общем, мне срочно нужен мужчина, который будет обо мне заботиться.

Ольга надеется, что встретить мужчину она сможет уже в ближайшее время. Недавно появилась информация, что Бузова по примеру Крида собирается искать парня в реалити-шоу. Теледива подтвердила эту информацию нам.

— Мой будущий мужчина должен быть готов к тому, что он встречается с самой главной девушкой в стране, — предъявляет требования к потенциальным кандидатам Ольга. — Он должен принять все мои проекты: ни от одного своего дела не откажусь. Также мой мужчина должен в меня верить больше, чем я в себя сама, поддерживать меня и не тянуть вниз. Мой кавалер будет таким, чтобы я тянулась к нему. Мне очень важно восхищаться мужчиной, смотреть ему в рот. Сама перечисляю и понимаю, что слишком сузила круг потенциальных возлюбленных.

Бузова уверяет, что почти забыла, когда последний раз была на романтическом свидании. Мужчины уже давно перестали ее удивлять. Не исключено, что боятся популярности. Но Ольга уверена: опускать планку не готова даже ради любви.

— Последний раз я ходила на свидание в 2011 году, — сетует звезда. — Я уже забыла, как начинаются отношения, каково это — ходить за ручку. Хочу вновь испытать эти ощущения. Я — сапожник без сапог, каждый день учу людей любить, а сама оказалась без любви. Но это поправимо. Я чувствую в себе энергию. Я — молодая, перспективная, у меня вся жизнь впереди. На меньшее не согласна. Я не в том возрасте, чтобы растрачивать энергию и потенциал на ненужных людей. Если кто-то появится рядом со мной, то это будет очень достойный человек. И ему очень повезет, несмотря на то, что мне всегда некогда — я работаю с 7 утра до 3 часов ночи. Но любовь — это важно. Многие женщины всю жизнь находятся одни, без мужей. И постоянно меняют своих мужчин. Но я в число таких людей не вхожу. У меня всего три раза были серьезные отношения. За двумя все наблюдали по телевизору.

«Страна хочет от меня избавиться»

Ольга не исключает, что приведет мужа в собственную квартиру. Московского жилья у нее еще нет. Пока Бузова решает жилищные проблемы своих родственников. Например, недавно приобрела в одном из престижных районов Петербурга квартиру для мамы.

— Дом для мамы — следующий этап, — продолжает артистка. — У нее карт-бланш: стоит только сказать мне, что она нашла дом, покупка будет совершена. У меня же своей недвижимости пока нет.

Ольга надеется, что сможет купить квартиру благодаря новому бизнесу. На днях она презентовала собственную валюту Buzсoin. Запуск проекта намечен на середину апреля.

— Люди, которые хотят чего-то, обязательно этого добьются, — улыбается Оля. — Главное — верить в успех. Я люблю пробовать новое в жизни. На сегодняшний момент не буду прыгать только с парашютом. Да и в космос лететь не хочу. Страна так хочет от меня избавиться, что с ракетой обязательно что-то случится. Мне пока на земле комфортно.

«Хочу стать мэром!»

На днях одна политическая партия предложила выдвинуть кандидатуру Бузовой на пост мэра Москвы. Такая инициатива Ольге пришлась по душе: она не исключает, что вскоре займется и политикой.

— Все говорят, что меня любит только молодежь, но это не так, — улыбается телеведущая. — На моих концертах очень много детей. А ведь их любовь самая искренняя и чистая, ее невозможно купить ни за какие деньги. Приходит много мужчин без женщин — посмотреть на меня красивую. Поэтому шанс стать мэром у меня есть. Просто верьте в меня!