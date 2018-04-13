Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста

Теледива уверяет, что она намного моложе. И даже готова показать паспорт.

Екатерина Андреева — одно из самых известных лиц Первого канала, на протяжении почти 20 лет бессменная ведущая новостной программы «Время». На экране выглядит вечно юной, но мало кто знает, сколько ей лет на самом деле.

Если верить открытым источникам, Андреевой уже 56. И всезнающая «Википедия», и журналисты пишут, что родилась она 27 ноября 1961 года — вскоре после XX Съезда КПСС , на котором была принята новая линия партии. И когда перед выборами Екатерина исчезла с экранов европейской части страны, во всех статьях подчеркивали предпенсионный возраст телезвезды.