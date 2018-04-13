Корейские радикальные феминистки: кто это

Когда мы слышим словосочетание «радикальный феминизм», то многим представляются оголтелые женщины, которые презирают мужчин просто потому, что они мужчины и вообще делают довольно много сексистских заявлений. Но в Южной Корее этот термин означает совсем другое.

Радикальное движение там фокусируется как раз (вот так сюрприз!) на правах человека. И радикальным он называется из-за мер, которые используют сторонники: митинги, забастовки и демонстрации. Казалось бы, для запада это абсолютно нормальное дело, но в Корее всё обстоит совсем по-другому, потому что «традиционных ценностей», которые далеко не современные, многие придерживаются до сих пор. Например, женщины и мужчины даже сейчас проводят досуг раздельно. Не принято брать свою девушку или жену даже просто поужинать с друзьями или коллегами.

Буквально пару лет назад в Корее появилось движение Megalia, которое может «сравниться» с привычным нам радикальном феминизмом, потому что сторонницы этого движения отвечают агрессией на агрессию и провоцируют мужчин. Все началось с одноименного форума, который сейчас превратился в полноценный сайт с множеством полезной информации. Например, они добились закрытия порно-сайта, который публиковал контент, выложенный без согласия участниц видео.

Однако, это движение уже несколько спорное, так как сторонники иногда «ударяются» в мизандрию.

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