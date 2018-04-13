Как можно отличить японцев от корейцев и китайцев

Различать китайцев, японцев и корейцев друг от друга — особое искусство. Даже одному азиату не так-то просто определить национальную принадлежность другого. Мы расскажем, как это можно сделать.

Разница фенотипов

Скажем сразу: без практики различать корейцев, китайцев и японцев непросто. Даже они сами не всегда могут это сделать со 100% точностью

Китайская нация — полиэтническая, там проживает 56 различных народностей и некоторые из них совсем не похожи на китайцев в нашем представлении. Например, уйгуры больше похожи на таджиков. Поэтому вывести какой-то усредненный тип китайского фенотипа просто невозможно.

Однако некоторые признаки все же можно выделить.

Так, например, считается, что лица японцев вытянутые и овальные, нос более выражен, глаза большие с широким разрезом. Также считается, что у японцев более крупные головы.

Японские женщины часто используют бледно-белый цвет для лица в макияже и пользуются активными отбеливающими средствами. Считается, что японцы и японки самые белокожие среди азиатов. Китаянки по сравнению с японками меньше пользуются косметикой.

Среди этих трех народов самая темная кожа у китайцев, поэтому они не любят загорать, чтобы кожа была светлее.

Лица китайцев круглее, чем японские и корейские, при этом у китайцев обычно самые широкие скулы.

Корейские лица имеют тенденцию быть плоскими, с высокими квадратными скулами. Ещё у корейцев обычно более тонкие носы. Существует и образный способ дифференциации китайцев и японцев. Так, про китайцев говорят, что они похожи на котят, в то время как японцы — на рыбок, то есть у них глаза немного навыкате. А ещё считается, что корейцев можно отличить по маленьким ладоням.

Ещё один способ различить эти три народа — по языку. У китайцев, вне зависимости от диалекта, язык тоновый, а корейцы любят в конце фраз ставить характерные звуковые маркеры вежливости, которые при должном опыте можно различать. Однако и тут можно ошибиться: считается, что шанхайский диалект китайского напоминает японский язык. Язык японцев без ударений и повышений тонов, монотонно-вежливый, говорят они приглушенно.

Поведение

Китайцев, японцев и корейцев можно различить и по поведению. Самые импульсивные и громкие среди этих азиатских народов — китайцы. Они обычно непривычно для нашего уха разговаривают, могут плевать на землю, не смущаясь тем, что находятся в общественном месте. Японцы напротив — крайне сдержанны и деликатны, поэтому в Японии даже в общественных местах всегда очень тихо.

Стиль одежды

Кардинальные различия между китайцами, корейцами и японцами можно проследить «по одежке». Японцы чаще всего носят одежду мировых брендов и отличаются хорошим вкусом. Китайцы не всегда попадают в тон и красивое сочетание элементов одежды, у них свой собственный, отличный от японского, стиль.

Например, китаянку можно запросто встретить вечером на улице в пижаме, японки так не делают никогда. Китайцы-мужчины позволяют себе ходить в дешевой спортивной одежде.

Японцы, если и используют спортивный стиль, то носят только известные во всем мире дорогие вещи.

Корейцы по стилю одежды находятся где-то посередине: опередили китайцев, но еще не догнали японцев.

Пластика

Наконец, одной из отличительных черт корейских женщин и мужчин часто являются «сделанные», кукольные лица. Пластическая хирургия в Корее — один из главных трендов.

По статистике, Южная Корея занимает первое место в мире по проведению пластических операций как среди женского, так и мужского населения. Так что если перед вами лицо эталонной азиатской красоты, немного неестественно преувеличеной, то скорее всего это кореянка или кореец.