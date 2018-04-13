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Закрутившей роман Максаковой грозит опасность
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Закрутившей роман Максаковой грозит опасность 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: Дни.ру
Парадоксальным образом бегство Марии Максаковой из России на Украину подогрело интерес общества к ней. О том, чем живет оперная дива и чего ей следует ждать в будущем Dni.Ru спросили у экстрасенса.
Мария Максакова неспроста привлекает к себе повышенное внимание. «Жизнь ее постоянно насыщена, и можно сказать выглядит как театральная постановка. По ее жизни позже можно будет снять интересный фильм или даже сериал», — рассказала Dni.Ru ясновидящая Марианна Абравитова.
По просьбе издания таролог обратилась к картам, чтобы увидеть скрытые подробности личной жизни оперной дивы. Оказалось, что сейчас певица счастлива в отношениях. «Не вижу что это перерастет в брак, и вообще во что-то глобальное. Здесь есть и эмоции и яркий интерес», — отметила ясновидящая.
При этом в мужские объятия Мария Максакова рухнула не из чувства одиночества, ее действительно заинтересовал новый избранник. «У нее есть влюбленность, и безусловно мужчина не проходной. Но, однако, хочу заметить, что поклонников около нее стоит аж в три ряда. Она всегда была избалованна мужским вниманием. В ее жизни всегда был выбор. Сердце ее сейчас зацепилось за мужчину», — подчеркнула Марианна Абравитова.
Пролила она свет и на личность самого мужчины. «Он славянин, богат, он влиятелен. Он сохраняет инкогнито. Он выходит по картам Императором. Занимает в социальной жизни высоким статусом, с большим капиталом, и он так же влияет на социальные процессы. Рядом с ним она прекрасно себя чувствует. По жизни ей нужна защита покровителя», — сообщила таролог.
"Вижу что летом ей грозит какая-то физическая опасность и этот человек будет являться гарантом того, что с ней ничего не случиться. Сейчас этот союз ей остро необходим", — заключила Марианна Абравитова.
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