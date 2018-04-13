Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером

В своем Instagram Павел опубликовал фото, на котором запечатлен верхом на белом коне посреди безлюдной пустыни. Мужчина выглядит впечатляюще: стройный, плечистый, брюнет — восторженные комментарии одиноких барышень ливнем обрушились на микроблог миллиардера.

Не осталась в стороне и известная телеведущая Ксения Собчак. Блондинка лаконично написала Дурову: «Принц!». Павел ничего не ответил Ксении, за него это сделали поклонники бизнесмена, они решили, что Собчак решила пофлиртовать с Дуровым. «Черный принц на белом коне, все как надо)», «ААХАХА, А ТЫ ЛОШАДЬ», «принц, да не твой!», «решила подкатить?», — не унимались фолловеры.

Добавим, что Дуров завидный жених. По разным оценкам он обладает боле чем миллиардом долларов. В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2017», молодой мужчина занимает достойное 100 место.

На фоне слугов о том, что Собчак и Виторган переживают сложный период в семейной жизни. Опасения поклонников кажутся не такими уж бредовыми. Тем более, что недавно скандальная блондинка оставила супруга и сына и сбежала путешествовать в Америку, куда переехал на ПМЖ красавец миллиардер.

Но, к сожалению для Собчак, Павел Дуров, судя по геолокации под фото, находится на другом краю Света — в Арабских Эмиратах. Видимо, телеведущей не суждено захомутать ни коня, ни миллиардера.