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Ирина Шейк проводит пляжные каникулы на островах
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Ирина Шейк проводит пляжные каникулы на островах 

Sunmag 45 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Новая фотография Ирины Шейк в Instagram заставила снова всех встрепенуться — купальный сезон буквально наступает нам на пятки, а мы еще не избавились от зимней привычки покупать «что-нибудь к чаю». Под снимком, на котором модель и мама годовалой Леи позирует в купальнике в прозрачной лазурной воде, Ирина написала: «Мое тело отправляется поплавать». Кстати, плаванием Ирина занималась вместе со своим супругом Брэдли Купером на одном из тропических курортов, куда они отправились только вдвоем, решив отдохнуть от родительских хлопот.
Как же подготовиться к курортному сезону, если вам повезло меньше, чем Ирине, у которой, как она призналась в одном из интервью, «отличные гены и быстрый метаболизм»? Оказывается, даже при скоростном обмене веществ, который позволяет супермодели наслаждаться «чизбургером, картошкой фри с кетчупом и майонезом, и запивать все это сладкой газировкой», перед съемками она обязательно садится на диету. Какую? Никаких вредностей и исключительно полезные блюда, такие как салаты и супы. «Это позволяет мне сохранить плоский животик», — признается она. Так что с сегодняшнего дня заменяем все вредное на салаты с микрозеленью, а вместо конфет грызем полезные снеки, богатые клетчаткой.
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