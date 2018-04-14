СМИ узнали подробности романа Хайди Клум и Тома Каулитца

Недавно в жизни матери четырех детей Хайди Клум появился новый мужчина, который младше избранницы на 16 лет. Им оказался гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Сегодня источник из окружения знаменитостей рассказал журналистам, как началась эта любовная история.

По словам инсайдера, Клум и Каулитц встретились во время съемок передачи «Топ-модель по-немецки» и легко нашли общий язык: «им сразу было легко вместе».

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Влюбленные быстро раскрыли карты, первые сведения о романе звезд появились, когда их заметили вместе на вечеринке в ювелирном бутике в Восточном Голливуде. Позже они демонстрировали свои чувства во время съемок шоу America’s Got Talent.

Ранее Хайди встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем, который ей частенько изменял. Кроме того, Клум воспитывает четырех детей от певца Сила: 13-летнюю Хелену, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу.