Правила признания инвалидом в России изменены

Правительство внесло коррективы в Правила признания лица инвалидом. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 14 апреля.

Документом был расширен перечень заболеваний, при которых уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность как бессрочно, так и заочно. Бессрочная инвалидность будет присваиваться лицам с хромосомными аномалиями, в том числе синдромом Дауна, циррозом печени, слепотой, глухотой и рядом других заболеваний.

Вместе с тем, согласно постановлению, инвалидность будет устанавливаться тяжелобольным детям, которым требуется сложная многоэтапная реабилитация, длительный либо постоянный приём лекарств и строгая диета, сроком на пять лет и до достижения 14 лет в зависимости от степени выраженности нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности.

Кроме того, предусмотрена возможность присвоения инвалидности по умолчанию — в случае, если тяжело больной живёт в отдалённых местах.

Наконец, постановлением закреплена возможность разработки или корректировки индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности и срока, на который она установлена.