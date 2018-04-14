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На чистую воду! Как выглядели звездные красотки, отрицающие пластику, до операций
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На чистую воду! Как выглядели звездные красотки, отрицающие пластику, до операций 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Совершенствоваться, становиться лучше и красивее — это нормальное желание, исполнение которого в некоторых случаях требует вмешательства пластического хирурга. Но почему-то порой звезды отрицают очевидное, несмотря на то что факт, как говорится, налицо. В прямом смысле. WMJ.ru решил разоблачить звездных красавиц, отрицающих пластику, и нашел их фото до операций.
Возьмем, к примеру, кумира миллионов Викторию Боню. На все вопросы поклонников о том, делала ли она ринопластику и скулы, отвечает, что у нее все натуральное, а такой эффектной внешности она обязана родителям. Так, одной из подписчиц, которая спросила, у кого Боня прооперировала нос, она ответила:
Хм… Похоже, Вика лукавит, и фото ниже тому доказательство. Никто не спорит, она красивая девушка, но все-таки здесь не обошлось без вмешательства пластического хирурга. Посмотри сама!
А вот супермодель Кендалл Дженнер почему-то решила, что никто не заметит, как ее нос стал гораздо меньше и аккуратнее, а губы пухлее.
— заявляла она.
Кендалл, Кендалл, врать как минимум нехорошо.
А кто еще из звездных красоток лукавит насчет своей внешности, смотри в нашей фотогалерее!
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Фото:Instagram, Global Look Press, East news
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