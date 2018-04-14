Счастье по-скандинавски: хюгге, люкке, лагом

СодержаниеХюгге-жизнь по-датски: отдых в уюте, любовь к себеЛагом: шведское счастье — в умеренности и адекватностиПравила лагом: от питания до интерьераНемножко дегтя в бочке люкке, хюгге и лагом

Что такое «скандинавский стиль», объяснять вряд ли нужно. Все и так прекрасно знают: это практически символ добротности и комфорта. Что и говорить, жители Скандинавии знают в добротности толк.

Несколько лет назад внезапно стал невероятно популярным еще один тренд: счастье по-скандинавски. Сначала мир покорила жизнь в стиле хюгге, потом появилось веселое слово люкке, за ним степенно пришел шведский основательный лагом…

Что все это означает, и подойдет ли россиянам, разбирается MedAboutMe.

Хюгге-жизнь по-датски: отдых в уюте, любовь к себе

Собственно, слово «хюгге» и переводится как «уют», «благополучие». Хюгге-стиль включает в себя все, что приносит человеку ощущение приятной неги, расслабленности, теплого уюта, от которого на лице сама собой появляется улыбка.

Хюгге — это умение и привычка баловать себя, собирая и переживая с удовольствием позитивные эмоции и приятные ощущения и отстраняясь от беспокоящих и неприятных.

В хюгге-доме всегда в меру тепло и вкусно пахнет. Там стоят широкие низкие диваны и кресла, с подушками и пледами. Там играют на стенах отблески огня из камина, а из большого окна открывается умиротворяющий вид. Никакого яркого света, никаких кричащих тонов и холодных, сверкающих поверхностей. Даже на широком подоконнике в хюгге-доме будет лежать пушистый коврик, чтобы можно было сидеть на нем с чашкой какао в руках, и смотреть, как за окном падает снег.

Сара Норрман, редактор журнала Houzz

«Хюгге — это время, проведенное среди того, что приносит радость. Время, проведенное с семьей или среди любимых вещей. Это состояние, которое нельзя купить, но можно создать самому, в своем доме».

Практически обязательной составляющей хюгге-интерьера является живой огонь: если не камин, то хотя бы свечи.

Звуки хюгге — это те, что слышны только в тишине. Потрескивание дров в камине, шелест опадающей листвы, шум прибоя. Но грохотание грома тоже может быть хюгге — если вы во время грозы находитесь в тепле и уюте. Грозовые раскаты только подчеркнут вашу защищенность и безмятежность.

Очень важно, чтобы свое личное хюгге можно было разделить с близкими и любимыми, поэтому жизнь в стиле хюгге подразумевает встречи с друзьями, сидение в обнимку у камина с любимыми людьми, совместный спокойный отдых.

Хюгге-одежда — натуральная, мягкая, теплая. Это объемные вязаные свитера, большие шарфы, пушистые варежки, мягкие теплые сапожки на низком, устойчивом каблуке. И все это — теплых, неярких цветов и оттенков.

В отношениях хюгге все равны. Никто не старается перетянуть на себя все внимание, стать лидером или, как у нас говорят, «душой компании». К равноправию датчане вообще относятся крайне ревностно, это одна из основ их общества.

Кроме хюгге, у датчан есть еще люкке, что несколько ближе по смыслу к «счастью». Люкке — это полное счастье. Это состояние, в котором человек совершенно доволен своей жизнью.

Конечно, постоянно никто не может находиться в состоянии люкке, но датчане умеют это ощущение в себе культивировать, вылавливать его в повседневной суете (которая, кстати, совсем не хюгге), и наслаждаться каждым мгновением. Любая мелочь может подарить вам люкке.

Например, вы целый день катались с друзьями на лыжах, вернулись домой, переоделись в теплую мягкую пижаму. В руке большая чашка с любимым напитком (чай с имбирем, какао с ванилью, ароматный черный кофе или глинтвейн), рядом коробка с шоколадом (пончиками, пирожным, орехами), на коленях мурчит любимый пушистый кот, потрескивает камин… Люкке!

Субботнее утро. За окном тихо падает снег. Вы прекрасно выспались, лениво потягиваетесь, лежа под легким теплым одеялом, ощущая его приятную поверхность. Бесшумно открывается дверь, и ваш любимый приносит вам в постель завтрак. Люкке!

Другое субботнее утро. Вы просыпаетесь раньше партнера, тихонько выбираетесь из постели, и успеваете испечь к завтраку его любимое печенье. Приносите угощение вместе с чашкой кофе в спальню, и видите в его глазах такую благодарность и любовь, что понимаете: вот оно, люкке!

Нравится? Еще бы…

А вот шведы видят счастье несколько иначе.

Лагом: шведское счастье — в умеренности и адекватности

Хотя «счастье» — не совсем точная интерпретация понятия. Лагом — это, скорее, образ жизни, приносящий шведу ощущение удовлетворения и гармонии.

Лагом и хюгге часто сравнивают, но различий у них больше, чем сходства.

В чем датчане и шведы согласны: вещи, окружающие вас, должны быть качественными и удобными. Желательно натуральными, не кричащими и не эпатажными, потому что желание любой ценой выделиться в Скандинавии осуждается.

Лагом — не новомодное изобретение, эта концепция сформировалась столетия назад. Недаром шведы называют свою родину Страной Лагом, Лагомланде.

В основе лагом лежит умеренность, сбалансированность, сообразность ситуации, принцип «необходимо и достаточно». Символ лагом — компания IKEA . Минимализм, практичность, непритязательность, никакой ненужной роскоши. Идеал лагом — всего не больше и не меньше, чем нужно. Ни нужды, ни излишества.

«Шкаф маленький, носить нечего» — антипод лагом. Шведы спокойно расстаются с тем, что не используется. Они покупают редко, но качественные и недешевые вещи, которые прослужат долго. Лагом не предполагает ни восемнадцатой пары босоножек на огромной платформе, ни покупки двадцать шестой по счету маечки только потому что «она веселенькая», ни хранения нелепой статуэтки из-за того, что ее подарила лучшая подруга и «выбросить жалко».

Это интересно!

По мнению социологов, Швеция добилась своего благополучия именно благодаря приверженности своих граждан к жизни в стиле лагом. Шведы не расточительны, причем это относится как к собственным финансам, так и к природным ресурсам. Они не тратят лишнего: ни денег, ни воды, ни электроэнергии, ни собственных нервов. Лагом — это сбалансированность и стабильность. Во всем.

Правила лагом: от питания до интерьера

Умеренность должна царить во всем, начиная с питания. Здесь не принято устраивать изобильных застолий, басня про Демьянову уху никогда не могла бы появиться в Швеции. Непринято не только накладывать угощение гостям, но даже нарезать на порции ни пироги, ни торты, ни запеканки. Потому что каждый сам возьмет себе столько, сколько надо. Дурным тоном считается также оставлять на тарелке недоеденную пищу, так как это означает, что вы пожадничали и взяли больше, чем можете съесть, что совершенно не укладывается в концепцию лагом. Из-за стола принято вставать, когда голод слегка утолен, но пресыщения не наступило.

Лагом предполагает умеренное, простое и здоровое питание. В Швеции полуфабрикаты не пользуются большим спросом, а вот домашние заготовки, хлеб домашней выпечки готовят во многих семьях.

Даже отдых здесь умеренный: никому и в голову не придет устраивать перерывы в работе больше, чем на 15 минут. Иначе это будет не лагом. Зато такие перерывы делают каждый час: это позволяет передохнуть и продолжить работать эффективно.

Можно подумать, что лагом — это скупость и жуткая экономия на всем, но это не так. Экономия и разумное потребление — вовсе не одно и то же. Шведы просто не понимают и не принимают избыточности. Они не станут покупать 10 дешевых вещей, предпочитая приобрести одну, но дорогую и наилучшего качества. Консьюмеризм — не лагом.

Но даже покупая дорогие вещи, швед ни за что не выберет те, которые будут демонстрировать всему миру достаток своего хозяина. Потому что кичиться богатством — не лагом. Поэтому у них даже чиновники высшего ранга ездят на работу на велосипеде или в метро, и никто не покупает в кредит новые айфоны. Не лагом пускать пыль в глаза.

Шведки реже прочих европеек увеличивают губы и грудь, да и макияжем пользуются очень умеренно. Потому что естественная красота и натуральная косметика — лагом, а губки уточкой и вытатуированные брови — нет.

Главный источник удовлетворения для жизни в стиле лагом — сознание того, что вы приносите пользу и наносите минимум вреда окружающему миру. Здесь один из самых высоких в мире уровней экологического сознания. В магазин ходят с многоразовыми сумками, мусор тщательно сортируют, экономят воду, электроэнергию, передвигаются на общественном транспорте, а из личного предпочитают велосипеды. Поступая так, швед знает, что он живет правильно и ответственно. Это лагом, а значит — хорошо.

Не удивительно, что именно в Скандинавских странах отмечается самый высокий уровень счастья и удовлетворенности жизнью.

Сказка просто. Неужели так бывает?

Немножко дегтя в бочке люкке, хюгге и лагом

На самом деле все не очень однозначно. Внешнее благопристойное довольство жизнью скрывает под собой некоторые «сучки и задоринки», а у высокого индекса счастья, оказывается, могут быть разные источники. Русскому человеку, искренне пытающемуся постичь хюгге и лагом, не всегда это удается, просто в силу глубоких различий в менталитете.

Например, уклад жизни в Скандинавии все еще во многом основан на «законе Янте». Не то чтобы этот закон существовал в писаном виде с незапамятных времен, но каждый, кто хорошо знаком с укладом жизни скандинавов, подтвердит: это работает до сих пор.

Сформулировал постулаты закона писатель Аксель Сандемусе в одном из своих романов. Звучат они примерно так:

«Никто не должен думать, что он особенный, чем-то лучше остальных или умнее их. Никто не знает больше, чем окружающие и не может их чему-нибудь важному научить. Никто не важнее других и не имеет права смеяться над другими. Поэтому не думай, что ты годишься на что-либо стоящее, или что кому-то есть до тебя дело».

Нравится? А теперь прибавьте к этому глубоко укоренившуюся традицию к социальной открытости, когда все настолько равны, что незачем что-либо скрывать. Здесь любой сосед запросто может указывать вам, как надлежит стричь газон, мыть машину, воспитывать собаку или хвалить ребенка, чтобы это соответствовало принятым нормам. Потому что все равны, и выбиваться из общей массы неприлично. Делайте как все, иначе подвергнетесь осуждению.

При этом, если человек или ребенок заболевает, никто, включая врачей, с больным особенно не носится. Температура ниже 38° не считается поводом беспокоить врача. И вообще, если заболел — сам виноват, потому что жил «не лагом» и не заботился о своем здоровье.

Еще немного информации.

Умение жить в стиле хюгге предполагает исключение из поля внимания любых неприятных вещей и явлений, ради собственной безмятежности. Поэтому в Дании, например, не существует зоозащитников, и домашних питомцев крайне редко берут из приютов. Датчанин скорее купит породистое животное и будет его со всей ответственностью воспитывать — так, чтобы животное стало хюгге. И без малейшего сомнения кошке удалит когти — вместе с концевыми фалангами пальцев, чтобы питомица перестала драть мебель и царапаться и стала хюгге. А собаке перережет голосовые связки, чтобы не лаяла и не нарушала комфорт. Датчанин не станет заморачиваться страданиями животных на звероферме, потому что пушистая шубка — хюгге, а страдания — не хюгге. Здесь даже вегетарианцев почти нет.

Жирафа Мариуса помните? Того, которого больше нельзя было практически использовать для размножения, и поэтому его казнили и разделали на глазах толпы детишек с родителями? Да, это было в Дании. И никаких терзаний, потому что они — не хюгге и не лагом. И потому никому не нужны. Утилизировали жирафа спокойно, рассудительно и с полной уверенностью в правильности совершаемого.

А ежегодное массовое убийство дельфинов на Фарерских островах? Да, Фареры тоже принадлежат Дании. И несмотря ни на какие петиции и протесты жители Фарерских островов не собираются отменять свой ежегодный кровавый праздник. Потому что традиция. И незачем придумывать переживания по поводу красоты и разумности дельфинов. Они — еда, и точка.

А еще Дания занимает одну из первых строчек по количеству потребляемого алкоголя не только в Европе, но и мире. И по уровню разводов Дания занимает в Европе 4 место. И сексизм здесь процветает. Как минимум половина женщин подвергается в жизни насилию. Здесь процветают депрессии, и очень высок уровень суицидальных настроений. Нигде в Европе не потребляют столько антидепрессантов, сколько в Дании.

Но спросите прохожих на улицах датских городов, довольны ли они своей жизнью — и все они радостно поставят своей стране высшие баллы, а себя назовут счастливыми, люкке, хюгге и лагом.

А потому что традиция такая, считать себя счастливыми. И кто они такие, чтобы идти вразрез с традицией и нарушать закон Янте…

Впрочем, это хорошая традиция — быть довольными жизнью, быть люкке.

Комментарий экспертаАнн Тумье, автор книги «Жизнь лагом»

Чтобы понять истоки высокого индекса счастья скандинавов, здесь надо пожить, проникнуться духом этого сурового края.

И станет очень легко усвоить принципы хюгге — поневоле начнешь собирать и культивировать любые крупицы удовольствия, когда на улице все время холодно, пасмурно, и солнце выходит на небо редко и робко.

А чтобы жить в стиле лагом, многим не-шведам придется кардинально измениться. Потому что это достаточно трудно — ограничиваться необходимым и достаточным. Не хотеть новую машину, еще одну сумочку, еще одно колечко или более просторный и роскошный дом. Все остальные хотят пользоваться даже теми удовольствиями, которые не могут себе позволить, а шведы отказываются даже от того, что им вполне по карману. Но не необходимо.

Самое удивительное, что они получают от этого искреннее удовольствие. Потому что поступают правильно. Так как надо. Не больше и не меньше. Настоящий лагом.

Комментарий экспертаМайк Викинг, руководитель датского Института исследования счастья

Хюгге — это не только и не столько вещи и антураж, это ваше отношение к жизни. Это умение отсекать негатив и находить все, что дарит радость. Это готовность прикладывать усилия к тому, чтобы сделать мир чуть-чуть более хюгге.

Ценитель хюгге постарается сделать уютным не только дом, но и офис. Он не станет сидеть дома в одиночестве, а пойдет и пообщается с друзьями и родными, чтобы получить позитивный заряд от улыбок и дружеских прикосновений.

Хюгге-человек умеет и любит вкусно готовить, делает это неторопливо и наслаждается процессом.

Одежда хюгге натуральная и удобная. Лоферы — это хюгге, туфли на высоком каблуке — нет.

Удовольствие, которое человек получает от хобби — тоже хюгге. А еще — чувство меры. Потому что одна сдобная булочка с корицей — это хюгге, а дюжина булочек — уже пищевое расстройство.

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