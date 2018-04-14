«Поразительный результат»: в США молодая мама похудела на 63 килограмма

25-летняя американка привлекла внимание СМИ и общественности тем, что сильно похудела за короткий промежуток времени. Молодая мама рассказала, как ей удалось сбросить вес после родов. Она надеется, что ее советы помогут всем желающим радоваться своему отражению в зеркале, как сейчас делает она.

Кэссиди Рикенс из США удалось за 1,5 года сбросить ни много ни мало, а 63 килограмма! Женщина публикует результаты своего преображение в своем микроблоге Инстаграма. Она не скрывает, что добилась потрясающего похудения, изменив образ жизни. Вес Рикенс достиг критической отметки, после чего она решила, что пришло время действовать. Набранные за беременность килограммы сами по себе никуда не девались, потому она начала правильно питаться и заниматься спортом.

Кэссиди отмечает в своем микроблоге, что начала пить много воды, прислушиваться к ощущениям, а не заниматься постоянным подсчитыванием калорий. В меню американки входит мясо индейки и курицы, цельные злаки, рыба, овощи и фрукты. По словам Рикенс, важно заранее покупать и готовить продукты, чтобы избежать спонтанных решений, основанных на чувстве голода. Немаловажным является и регулярные тренировки, которые помогают держать тело в тонусе.

Работу над собой жительница США демонстрирует в Инстаграме. Можно заметить, что она сейчас ждет второго ребенка. Многие подписчики считают, что и до похудения она была симпатичной, а после того как сбросила вес, ее можно считать красавицей: «Поразительный результат, достойно уважения!» «Вау, все, перехожу на правильное питание!» «Ничего себе, какой красоткой стала эта молодая мама всего за 18 месяцев!» «Она потрясающе выглядит, прекрасно!» «Вот это мотивация, поразительный результат».

Ранее мы сообщали о мужчине, который ради того, чтобы им гордились двое сыновей, также решил похудеть — ему удалось сбросить 35 килограммов.

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